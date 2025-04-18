Ворог готується до евакуації: біля Маріуполя дрони уразили важливу базу росіян

Вперше за останні пів року по території тимчасово окупованого Маріупольського району нанесли удар. Він виявився успішним.

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Вибух почули навіть мешканці Маріуполя / Колаж: Главред, фото: скрін з відео (ілюстративний), скрін з DeepState

Що повідомив Андрющенко:

У Нікольському дрони вдарили по базі окупантів

Внаслідок удару пошкоджений транспорт та поранені бійці РФ

Росіяни хочуть евакуюватися з бази, яка потрапила під удар

Мешканці тимчасово окупованого Маріупольського району у ніч на 18 квітня почули вибухи. З'ясувалося, що у селищі Нікольське дрони атакували базу окупантів.

Як розповів 24 каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, внаслідок удару постраждали щонайменше 10 бійців РФ, яких доправили до лікарні, а також пошкоджено автотранспорт ворога, зокрема щонайменше 3 великих транспортних засоби.

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Дрони влучили у базу, про яку добре знала Україна і давно її відстежувала. Хоч росіяни і намагалися збити дрони, однак в результаті уламки впали і пошкодили приватні будинки.

"Ця база розташована поруч зі станцією швидкої допомоги, якою окупанти прикриваються вже не перший рік. Тепер туди долетіло. Будемо вважати це першою спробою", - розповів Андрющенко.

Він також зауважив, що цей удар дронів був першим за останні 6 місяців по території Маріупольського району, а по Нікольській громаді таких ударів не було вже більше року.

"Настрої у росіян не дуже. За нашою інформацією зараз вони готують евакуацію цієї бази. Вона може переїхати неподалік. Ми знаємо, де є велика кількість окупантів, туди можуть перемістити базу", - додав керівник Центру вивчення окупації.

Атака дронів на об'єкти РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що дрони уразили в Самарській області РФ завод Промсинтез, який займається виробництвом вибухівки. Згодом з'ясувалося, що це була операція СБУ.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України дві доби успішно проводили далекобійну атаку по одному й тому ж об'єкту - пункту постійної дислокації 112-ої ракетної бригади, яке знаходиться у місті Шуя Івановської області.

Напередодні також кілька регіонів Російської Федерації опинилися під звуками вибухів, викликаних, імовірно, атаками безпілотників. Зокрема, удар було завдано по військовому летовищу в Моздоку, що в Північній Осетії.

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Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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