Ворог готується до евакуації: біля Маріуполя дрони уразили важливу базу росіян

Що повідомив Андрющенко:
- У Нікольському дрони вдарили по базі окупантів
- Внаслідок удару пошкоджений транспорт та поранені бійці РФ
- Росіяни хочуть евакуюватися з бази, яка потрапила під удар
Мешканці тимчасово окупованого Маріупольського району у ніч на 18 квітня почули вибухи. З'ясувалося, що у селищі Нікольське дрони атакували базу окупантів.
Як розповів 24 каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, внаслідок удару постраждали щонайменше 10 бійців РФ, яких доправили до лікарні, а також пошкоджено автотранспорт ворога, зокрема щонайменше 3 великих транспортних засоби.
Дрони влучили у базу, про яку добре знала Україна і давно її відстежувала. Хоч росіяни і намагалися збити дрони, однак в результаті уламки впали і пошкодили приватні будинки.
"Ця база розташована поруч зі станцією швидкої допомоги, якою окупанти прикриваються вже не перший рік. Тепер туди долетіло. Будемо вважати це першою спробою", - розповів Андрющенко.
Він також зауважив, що цей удар дронів був першим за останні 6 місяців по території Маріупольського району, а по Нікольській громаді таких ударів не було вже більше року.
"Настрої у росіян не дуже. За нашою інформацією зараз вони готують евакуацію цієї бази. Вона може переїхати неподалік. Ми знаємо, де є велика кількість окупантів, туди можуть перемістити базу", - додав керівник Центру вивчення окупації.
Атака дронів на об'єкти РФ - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що дрони уразили в Самарській області РФ завод Промсинтез, який займається виробництвом вибухівки. Згодом з'ясувалося, що це була операція СБУ.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони України дві доби успішно проводили далекобійну атаку по одному й тому ж об'єкту - пункту постійної дислокації 112-ої ракетної бригади, яке знаходиться у місті Шуя Івановської області.
Напередодні також кілька регіонів Російської Федерації опинилися під звуками вибухів, викликаних, імовірно, атаками безпілотників. Зокрема, удар було завдано по військовому летовищу в Моздоку, що в Північній Осетії.
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Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
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