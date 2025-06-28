Росія намагається взяти велике місто у напівкільце: чи є успіхи в солдат Путіна

Селезньов попереджає про можливі тривожні новини щодо проникнення противника на глибину території Дніпропетровської області.

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Росіяни не здатні пробити укріплення ЗСУ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ОК "Захід"

Коротко зі слів Селезньова:

Найбільша кількість боїв припадає на Покровсько-Мирноградський напрямок на Донеччині

РФ прагне напівохопити Покровськ, оскільки лобові атаки на захисні рубежі ЗСУ є безуспішними

Російські сили зазнають значних труднощів на Покровсько-Мирноградському напрямку, де нині відбувається найбільше бойових зіткнень. Попри спроби наступати, ворогу не вдається прорвати оборону й захопити міські райони в цьому секторі Донеччини. Про це повідомив військовий аналітик Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Противник планував у межах літньої наступальної кампанії вже зараз активізувати свої дії в напрямку міської агломерації на території Донецької області та включає Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку, Костянтинівку. Але він зав’яз у боях на південний захід від Костянтинівки, у боях в районі Покровська й Мирнограда", — наголосив експерт. відео дня

Покровськ / Інфографіка: Главред

Російське командування намагається здійснити часткове охоплення Покровська з флангів, оскільки прямий штурм українських укріплень виявився безрезультатним. Селезньов зазначає, що рівень втрат у ворога зростає, а "просування і територіальні надбання відсутні".

Також він звернув увагу на ймовірність спроб противника прорватися в глибину території Дніпропетровської області, хоча такі дії є дуже проблемними з точки зору логістики.

"Це вкрай складно в частині забезпечення логістикою передових російських підрозділів, та й сенсу логіки в цих рухах немає. У противника явно недостатньо сил і засобів, щоб проводити такого роду масштабні дії. Тому противник шукатиме й далі слабкі місця в українській обороні, і не маючи серйозних успіхів на полі бою, традиційно намагатиметься воювати з мирним населенням України", — додав Владислав Селезньов.

Новини України - що відомо про ситуацію на фронті

Як писав раніше Главред, в ISW нещодавно розкрили, чи закінчиться війна у 2025 році. Росія навряд чи досягне масштабних проривів, оскільки жертвує великою кількістю особового складу та техніки заради мінімальних просувань.

Водночас в ОСУВ "Хортиця" зробили важливу заяву, що РФ проривається в небезпечній точці. Армія Росії активізує наступ у районах Русин Яру, Полтавки, Попова Яру, Разіне, Володимирівки, Єлизаветівки та Малинівки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, своєю чергою, підтвердив успіхи ЗСУ на найгарячішому напрямку. Сили оборони знищили та знешкодили росіян на Покровському напрямку, а рештки - відкинули далі від адмінмежі.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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