У Кремінній окупанти РФ впритул з танка розстріляли будинок престарілих: загинули 56 людей

Будинок престарілих у Кремінній / facebook.com/sergey.gaidai.loga

Окупаційні війська Росії впритул розстріляли з танка будинок для літніх людей у Кремінній Луганської області. Загинули 56 людей. Вижили 15 пацієнтів, їх окупанти викрали і відвезли у захоплене Сватове до обласного геріатричного інтернату. Військові та рятувальники не можуть дістатися до пансіонату. Про це заявив керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти.Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці.", - написав чиновник у Facebook.

Він повідомив, що 15 осіб, які вижили, були викрадені російськими окупантами і вивезені на окуповану територіюу Сватове, де знаходиться обласний геріатричний інтернат. На місце трагедії потрапити неможливо.

"Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали і вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату", - підкреслив Сергій Гайдай.

Главред повідомляв: полк МВС Азов 20 березня заявив, що 4 кораблі російських окупаційних військ обстріляли Маріуполь.

"Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем і танків російські окупанти знищують місто важким озброєнням бойових кораблів", - сказано в повідомленні.