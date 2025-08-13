Різко: Пугачова зважилася на дивний і неприємний крок

РосЗМІ повідомили про те, яке несподіване рішення ухвалила Алла Пугачова.

https://glavred.net/stars/rezko-pugacheva-reshilas-na-strannyy-i-nepriyatnyy-shag-10689440.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова виступає рідко / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Коротко:

На який крок зважилася Пугачова

Чому вона так вирішила

Російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну і виїхала з країни-окупанта жити в Ізраїль, знизила свої гонорари.

Принаймні про це пишуть російські пропагандисти. За інформацією одного з таких ресурсів, попри те, що Пугачова відмовилася від великих концертів і виступів, вона все одно співає на приватних вечірках.

відео дня

Алла Пугачова не виступає на великих концертах / фото: instagram.com, Алла Пугачова

І ось російські брехливі ЗМІ пишуть, що вона знизила свої гонорари і бере тільки ті "замовлення", до яких не потрібно довго їхати. Вони додають, що вона не любить перельоти і намагається виступати за місцем.

Повідомляється, що вона дала приватний концерт у Юрмалі й отримала за виступ 150 тисяч євро, тоді як раніше її гонорар за подібні заходи був істотно вищим і становив близько 350 тисяч євро.

Алла Пугачова на фестивалі "Рандеву" / фото: скрін t.me/starhitru

Чому співачка прийняла це дивне рішення знизити вартість концерту - невідомо.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Алла Пугачова - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Крістіна Орбакайте розповіла, де живе її мама - співачка Алла Пугачова. Орбакайте зазначила, що Примадонна переїхала в Лімассол, розповідаючи про те, як пройшов її тур Європою.

А також репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, поділився, чого його вчила російськаспівачка Алла Пугачова.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред