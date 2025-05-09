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Путін знову говорить про ядерну зброю: у Британії пояснили, навіщо

Руслан Іваненко
9 травня 2025, 01:37
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Британська розвідка пояснила, чому Кремль знову заговорив про ядерну зброю на тлі зростання втрат.
Путін знову говорить про ядерну зброю: у Британії пояснили, навіщо
У Міноборони Британії припускають, що Москва готує росіян до тривалої війни / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Міноборони РФ

Коротко:

  • Путін заявив, що Росії не довелося застосовувати ядерну зброю
  • Британська розвідка вважає це частиною залякувальної стратегії
  • Кремль готує суспільство до затяжної війни і великих втрат

Нещодавні заяви російського диктатора Володимира Путіна про ймовірність застосування ядерної зброї у війні проти України є продовженням усталеної тактики залякування. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X.

У відомстві проаналізували виступ Путіна від 4 травня, у якому він заявив, що Росія "не мала потреби" використовувати ядерну зброю з початку повномасштабного вторгнення в Україну, і що він "сподівається, що це не буде потрібно".

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На думку британських аналітиків, ці слова є частиною серії ядерних погроз, що активізувалися після початку вторгнення.

"Ця риторика зі значною ймовірністю має на меті виправдати тривалість конфлікту та постійно зростаючі російські втрати. Також вона, скоріш за все, має на меті налаштувати російське населення на триваліший конфлікт і пов’язане з цим зниження рівня життя в країні", — йдеться у повідомленні британської розвідки.

Путін знову говорить про ядерну зброю: у Британії пояснили, навіщо
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Там також зазначили, що в російському інформаційному полі війна дедалі частіше подається не як "спеціальна військова операція" проти України, а як "глобальне протистояння із Заходом", що дозволяє Кремлю пояснювати затяжний характер бойових дій.

Ядерна загроза зі сторони Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у лютому російські військові провели чергові навчання із прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" у Поволжі, що стало загрозливим маневром з точки зору ядерної безпеки.

Згодом стало відомо, що розвідувальні дані США вказують на те, що бойові дії навряд чи припиняться найближчим часом, а Росія може навіть вдатися до застосування ядерної зброї.

Своєю чергою Олександр Хара також прокоментував загрозу ядерного удару РФ по Україні. Він нагадав, що Китай надсилав диктатору РФ Володимиру Путіну закриті сигнали із закликами не застосовувати ядерну зброю.

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Що таке оборонна розвідка Британії?

Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.

У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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