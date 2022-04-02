РФ готує ударний кулак: у Генштабі назвали головні напрямки атаки окупантів

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Російські окупанти продовжують перегрупування військ для створення наступальних угруповань, розповіли в прес-службі Генерального штабу Збройних Сил України.

"З району Чорнобиля в населені пункти, розташовані на території Республіки Білорусь виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї і 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу і 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, ймовірно, з подальшим переміщенням. За наявною інформацією, в залізничну станцію Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу", - йдеться в повідомленні.

На Поліський напрямку основні зусилля противника "зосереджувалися на веденні оборони окремих рубежів з метою прикриття відведення військ на територію Республіки Білорусь". Окупанти мінують місцеві райони і техніку, руйнують об'єкти інфраструктури для затримки руху українських військ.

"За наявними даними, підрозділи збройних сил Російської Федерації, що відводяться в Білорусь, зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника в районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля і Волохівщина", - зазначили в Генштабі.

На Сіверському агресор не проводив наступальних дій.

На Чернігівському напрямку ворог "продовжує блокування Чернігова та завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях підрозділів Збройних Сил України".

"З метою нарощування угруповання військ з населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) в район Піски (Харківська обл.) переміщені підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку", - також відзначають в Генштабі.

На Харківському агресор продовжує блокувати Харків і обстрілювати житлові квартали.

На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм і утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, а також перегруповують війська для подальшого наступу.

На Донецькому напрямку агресор завдає авіаційних ударів по підрозділах українських військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар'їнка, Сєвєродонецьк. Основні зусилля ворога зосереджуються на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також Маріуполя. Ворог розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне, але був зупинений на обох напрямках.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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