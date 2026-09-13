РФ може посилити удари по заходу України: які об’єкти під прицілом

Марцінків заявив, що серед ймовірних цілей ворога - транспортні артерії та логістичні маршрути регіону.

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РФ може посилити удари по західних областях України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 окрема механізована бригада

Головне із заяви Марцінківа:

Удари по західних областях можуть стати частішими

Серед ймовірних цілей - логістика та транспортні сполучення

Українцям потрібно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Західні області України можуть частіше потрапляти під ворожі удари. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, йдеться не про окремі епізоди, а про географію, яка охоплює регіон загалом.

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"Маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими. Ми бачимо, що удари йдуть по всьому заходу країни", - наголосив він.

Окремий акцент посадовець зробив на напрямку, який з'єднує західні регіони з центральною частиною держави. Саме там, на його думку, зосереджений ворожий інтерес.

"Як я і говорив вчора, по Житомирській трасі - і логістика. Тобто це, напевно, те, що ворог хоче сьогодні перерізати, завдавати ударів", - зазначив міський голова.

Марцінків закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

РФ накопичила тисячі дронів для ударів

Моніторингові канали раніше попереджали, що Росія, ймовірно, планує застосувати 2500-3000 нереактивних безпілотників для нанесення ударів по західних областях України.

Зазначається, що саме така кількість БпЛА "Герань-2" наразі готова до застосування.

"На нашу думку, протягом доби буде застосовано близько 1000 БпЛА", - наголосили монітори.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська з ночі 13 вересня масовано атакують західні області України ударними безпілотниками. На Хмельниччині уламки ворожого дрона спричинили пожежу, а в Івано-Франківську повідомили про травмованого.

Поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області, за повідомленнями місцевих медіа, російський безпілотник влучив в автозаправну станцію. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив саму заправку та вантажні автомобілі, які перебували поблизу.

Вранці в суботу, 12 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Одесі. В результаті ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

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Про персону: Руслан Марцінків Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.

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