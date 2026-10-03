'Представляти свою країну': Лобода зробила публічну заяву щодо України

Ви дізнаєтеся:
- Що Світлана Лобода заявила на своєму концерті
- Як у мережі відреагували на слова артистки
Співачка Світлана Лобода зробила резонансну заяву на своєму концерті. У мережі з'явилося відео, опубліковане блогером Богданом Беспаловим, на якому артистка емоційно говорить зі сцени про свій звʼязок з Україною.
Співачка заявила, що цінує свої корені та має намір завжди представляти Україну на міжнародній арені. Більше того, вона вважає, що людина без зв’язку з рідною країною втрачає важливу частину себе.
"Лобода - це Україна! Лобода з України! Вона завжди буде представляти свою країну, яку любить. Тому що цінує свій рід, тому що знає: людина без роду, без коренів - це людина, у якої немає нічого", - емоційно звернулася до залу виконавиця.
Заява артистки викликала неоднозначну реакцію серед користувачів мережі. У коментарях під відео розгорілася дискусія: одні заступилися за Лободу і згадали її допомогу Україні, тоді як інші розкритикували співачку, згадавши її багаторічну роботу в РФ після 2014 року та суперечки навколо деяких закордонних виступів.
"Ми особисто знайомі, Лобода - одна з найкращих і найвідданіших зірок. Вона тихо працює на благо країни і не афішує це"
"Особливо відданим її вчинком є виступ на корпоративі у росіян"
"Україні вона не потрібна, нехай і далі вважає себе Україною"
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Про персону: Світлана Лобода
Світлана Лобода - українська співачка, авторка пісень, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році протягом 3 місяців була учасницею популярного дівочого поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-те місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA.
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