РФ атакувала Шахедами Полтаву, під удар потрапили нафтогазові об'єкти - Генштаб

Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

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РФ масовано атакувала дронами Полтаву / Колаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

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Армія РФ атакувала Полтаву безпілотниками

Окупанти били по цивільній інфраструктурі та нафтогазових об'єктах

Пізно ввечері 27 березня Полтаву масовано атакували дрони. У Генштабі заявили, що російські війська били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

"Російські загарбники вчинили черговий військовий злочин - застосувавши БпЛА типу Shahed, масовано атакували Полтаву. Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Там також зазначили, що окупанти брешуть про свої "устремління до миру", і далі навмисне нападають на цивільні об'єкти.

Як писав Главред, голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що в Полтаві прогриміли вибухи, після одного з яких у місті частково зникло світло.

Вранці 28 березня Когут повідомив, що ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільних об'єктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Частину цілей було збито силами та засобами ППО.

Унаслідок "прильотів" і падіння уламків на шести різних локаціях зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств. Спалахнула пожежа загальною площею 2500 кв. м.

Станом на четверту годину ранку пожежу на всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Загалом до гасіння було залучено 19 одиниць техніки та 90 осіб особового складу ДСНС.

Енергетичне перемир'я - останні новини

Як писав Главред, українська делегація провела в Саудівській Аравії переговори зі США, а американці - з РФ. Сторони домовилися про припинення взаємних атак на енергетичну інфраструктуру.

Україна передала США список енергетичних об'єктів, які мають бути захищені від атак у рамках нової ініціативи.

Кремль також опублікував перелік російських та українських об'єктів, які, згідно з домовленостями в Саудівській Аравії, не можна обстрілювати протягом 30-денного перемир'я.

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, енергетичне перемир'я має діяти з 23-24 березня.

Водночас президент Зеленський заявив, що оцінити дотримання Росією домовленостей про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі неможливо, доки технічні команди не визначили механізм моніторингу.

Радник українського президента Дмитро Литвин заявив 26 березня, що армія РФ завдала 8 ударів по енергетичних об'єктах України після 18 березня попри заяви Росії про "перемир'я".

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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