Потужний спалах і гучний вибух: у Полтаві зникло світло після прильотів

У Полтаві було кілька ворожих ударів.

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РФ атакувала Полтаву Шахедами / Колаж: Главред, фото: скріншот, 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса. Одеса, ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ атакувала Полтаву "Шахедами"

Після "прильотів" у місті зникло світло

Російські окупанти атакували Полтаву ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміли потужні вибухи. Це підтвердив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Полтавська громада під атакою ворожих БпЛА. Попередньо є влучання. Працює ППО. Перебуваєте в укриттях. Деталі з'ясовуємо", - написав він. відео дня

Відомо, що після одного з вибухів у місті частково зникло світло.

Дивіться відео атаки на Полтаву:

РФ атакувала Полтаву Шахедами / фото: скріншот

Згодом Когут додав, що було влучання в промзону в межах міста.

"На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Енергопостачання поступово відновлюється. Загроза ворожих ударів триває", - написав він.

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Як повідомляв Главред, близько 21:00 Харків зазнав масованої атаки російських дронів типу "Шахед". Унаслідок вибухів, за попередньою інформацією, постраждали 9 осіб, зокрема 12-річна дівчина. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти атакували Харків великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед" під час футбольного матчу. Один із дронів упав біля футбольного поля, змусивши гравців залишити поле.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що РФ використовує тактику "роїв Шахедів", концентруючи велику кількість дронів на одну локацію для пробиття ППО.

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаки по Україні. Він вважає, що на тлі таких атак недоречно і некорисно говорити про послаблення тиску на Росію.

"Жодна країна не повинна через таке проходити. І на такому тлі точно недоречно і марно говорити про ослаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо. Росія вбиває кожен день і затягує цю війну", - наголосив глава держави.

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