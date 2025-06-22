Зруйновано будинки, є жертва: РФ атакувала "Шахедами" Чернігівщину

Унаслідок атаки російських ударних дронів загинув чоловік.

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РФ вдарила "Шахедами" по Чернігівській області / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, В'ячеслав Чаус

Що відомо:

РФ вдарила "Шахедами" по Чернігівській області

Унаслідок атаки зруйновано житлові будинки

Унаслідок атаки загинула людина

Російські окупанти атакували Чернігівську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Під ударом опинилися житлові будинки в Ніжинському районі. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Унаслідок атаки було пошкоджено та зруйновано житлові будинки, загинула одна людина.

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"Чернігівщина перебуває під ворожим обстрілом. Увечері російські безпілотники атакували Ніжинський район. На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік. Агресор завжди діє підступно. Вкотре б'є по домівках людей. Сьогоднішній удар забрав ще одне життя", - сказав Чаус.

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Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня Київ був у диму після атаки РФ, були пошкоджені багатоповерхівки, багато поранених і загиблих. Окупанти атакували житлові будинки. Тоді РФ запустила понад 440 дронів і 32 ракети. Київ пережив один із найстрашніших ударів. Також вночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська та Київська області. Унаслідок атаки загинуло кілька десятків людей.

Також повідомлялося, що на світанку 17 червня РФ атакувала Одесу - постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінка. Окупанти зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

Крім цього, в ніч на 20 червня Одеса була у вогні після атаки дронів. У ніч на 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. Зафіксовано 10 "прильотів".

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