Чи відключатимуть зв'язок під час атаки "Шахедів": експерт запропонував компроміс

Костянтин Криволап стверджує, що немає сенсу відключати повністю зв'язок під час атаки ударних дронів.

https://glavred.net/war/budut-li-otklyuchat-svyaz-vo-vremya-ataki-shahedov-ekspert-predlozhil-kompromiss-10675091.html Посилання скопійоване

Немає сенсу відключати зв'язок під час атаки "Шахедів" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що говорить Криволап:

РФ використовує вишки стільникового зв'язку для коригування "Шахедів"

Немає сенсу повністю відключати зв'язок для населення, щоб перешкодити цьому

РФ почала використовувати українські вишки стільникового зв'язку для коригування "Шахедів". Через це з'явилася пропозиція глушити зв'язок під час атаки дронів. Це в інтерв'ю Главреду прокоментував авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

У "Шахедів" є основна система навігації, однак вона з часом накопичує похибки і періодично потребує уточнення координат.

відео дня

"Щоб оновити свої координати, дрони використовують найпростішу SIM-карту, фіксують вишки мобільного зв'язку, координати яких відомі й не змінюються, і методом тріангуляції визначають точне місцезнаходження "шахеда", зменшуючи похибку інерційної навігації", - пояснив Криволап.

Водночас він вважає поганою пропозицію залишити населення без мобільного зв'язку. Адже в такому разі без нього будуть і служби, як ДСНС.

"По-друге, чи дійсно базові станції мобільного зв'язку можуть впливати на точність наведення та орієнтації "шахедів"? Так, можуть. Як зробити так, щоб і "вівці цілі, і вовки ситі"? Для цього, наскільки я розумію (були відповідні повідомлення), оператори мобільного зв'язку вже працюють над тим, щоб відключати окремі стільники (базові станції) саме за маршрутами руху "шахедів", - каже експерт.

Водночас він вважає розумним компромісом, якщо відключення станцій триватимуть винятково в момент прольоту дрона.

"Повністю відключати зв'язок - немає сенсу. Потрібне точкове відключення - саме в тих місцях, де пролітають дрони. Адже їх може бути багато, вони можуть "шикуватися в чергу". Росіяни намагатимуться скорочувати відстані між дронами, змінювати тактику. Але це процес, над яким потрібно працювати", - додав він.

Удари по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 15 червня РФ вдарила по Україні ракетами і дронами - на Полтавщині гриміли десятки вибухів. Вночі по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги, повідомлялося про комбіновану атаку РФ.

Також повідомлялося, що РФ била кинджалами, балістикою і БпЛА - в Україні прогриміли десятки вибухів у ніч на 15 червня. Протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника.

Нагадаємо, Зеленський емоційно відреагував на удар по Кременчуку. Ворог застосував складну тактику комбінованих ракетних ударів, що ускладнило роботу української протиповітряної оборони.

Читайте також:

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт та аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред