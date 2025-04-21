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Місія із захисту неба над Україною: як виглядає європейський план безпеки

Руслан Іваненко
21 квітня 2025, 18:05
616
Європа обговорює повітряний і морський компоненти захисту.
Місія із захисту неба над Україною: як виглядає європейський план безпеки
Європа продовжує обговорювати / Колаж: Главред, фото: Military.com, uk.wikipedia.org

Про головне:

  • Нідерланди готові надати F-35 для охорони неба над Львовом
  • Європейські країни поки не можуть узгодити деталі місії
  • Туреччина готова взяти на себе відповідальність за морську безпеку

Серед дипломатичних кіл "коаліцію охочих", яка має підтримати Україну у сфері безпеки, вже жартома називають "коаліцією очікування", повідомляє "Радіо Свобода". Попри проведені зустрічі та консультації, рішення залишаються обмеженими, а невизначеностей поки більше, ніж конкретики.

Повітряна підтримка

Одним із ключових напрямів, який обговорюється, є охорона неба над західною частиною України. Серед ідей — створення безпечної зони навколо Львова для забезпечення посадок літаків. До цієї ініціативи можуть долучитися Франція, Велика Британія та Нідерланди, які мають відповідні можливості.

відео дня

"Якщо ми говоримо про безпечне небо, звичайно, ми знаємо, що з нинішнім потенціалом України вони не в змозі зробити це поодинці, тому їм потрібна підтримка в цьому", – заявив міністр оборони Нідерландів у коментарі Радіо Свобода.

Він також зазначив, що Нідерланди можуть надати сучасні винищувачі F-35:"У Нідерландах у нас, наприклад, є F-35, і ми, звичайно, знаємо, яку потужність мають наші F-35 і скільки їх ми можемо розгорнути. Тож це не складна частина; складна частина полягає в тому, щоб налаштувати всю місію та чітко визначити, що повітряна стихія збирається робити".

F-35
F-35 / Інфографіка: Главред

Морський компонент

Обговорюється також можливість присутності коаліції на "флангах" – поблизу білоруського кордону та в районі Одеси.

Плани щодо морської присутності виглядають найбільш конкретизованими. На зустрічі в Брюсселі 10 квітня Туреччина заявила про готовність взяти на себе ключову роль у цій сфері. Зокрема, Анкара може допомогти з розмінуванням Чорного моря, підтримати безпечне проходження суден зерновими коридорами, а також виступити як базова держава для багатонаціональних морських сил.

Коаліція рішучих - новини за темою

Як повідомляв Главред, Британія успішно протестувала електромагнітну зброю RapidDestroyer, здатну знищувати дрони за допомогою потужного імпульсу. Систему, розроблену консорціумом на чолі з французькою Thales, можуть застосувати в Україні.

Раніше повідомлялося про обговорення введення іноземного контингенту в Україну. У Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон обговорили роботу "коаліції рішучих" щодо розміщення військового контингенту в Україні.

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Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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