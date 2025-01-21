Палає будинок і авіазавод: Смоленськ під масованою атакою дронів

Під атакою ударних безпілотників опинився Смоленський авіаційний завод.

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У Смоленську горить авіазавод / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

Російський Смоленськ під масованою атакою дронів. Унаслідок цього почалася пожежа в багатоповерховому будинку та на заводі. Фото і відео вже розлетілися в Мережі.

У місті та області пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО. Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що російська ППО намагається відбити атаку безпілотних летальних апаратів.

За даними ВЧК-ОДПУ, один із дронів упав на дах житлового будинку. Унаслідок цього почалася сильна пожежа. На фото, поширених у Мережі видно, що вогонь охопив одразу кілька поверхів.

відео дня

Пізніше стало відомо про те, що під атакою також опинився Смоленський авіаційний завод. Через деякий час полум'я розбушувалося, а пожежа посилилася.

Дивіться відео про атаку дронів на Смоленськ:

У Смоленську горить авіазавод / фото: скріншот

Удари по території Росії - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред 18 січня, нафтобаза "Ліскінська" у Воронезькій області Росії палала аж три дні.

Це ще раз підтверджує, що ЗСУ перейшли до нової тактики масованих ударів. Залпи по агресорах мають серйозний вплив на формування окупантами нових резервів для фронту.

За даними Defence Express, РФ не може виробляти нові Ту-160 і Ту-22М3. Річ у тім, що ЗСУ завдали удару по Казанському авіазаводу.

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