Надзвичайний стан в РФ: після влучання ЗСУ третій день палає цінний об'єкт

Мережею ширяться кадри, як полум’я охоплює територію об'єкта.

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Третій день горить нафтобаза "Ліскінська" після удару / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Українські дрони знищили нафтобазу "Роснєфті" - пожежі третій день поспіль

Як українські захисники вразили нафтобазу

Нафтобаза "Ліскінська" у Воронезькій області Росії вже третій день поспіль палає після атаки українських захисників. Інцидент стався 16 січня і спровокував масштабну пожежу, яка триває досі, повідомляє видання Astra.

У мережі очевидці публікують відео, на яких видно, як полум’я охоплює територію об'єкта. У Ліскінському районі оголосили надзвичайний стан через ситуацію.

відео дня

За інформацією Генштабу ЗСУ, в ніч на 16 січня Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами завдали удару по нафтобазі за допомогою щонайменше трьох ударних дронів.

НПЗ в РФ - інфографіка / Главред

Об’єкт належить до структури "Роснєфті". Ураження викликало значні пошкодження і масштабну пожежу.

Удари по території Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, сьогодні вночі ЗСУ уразили цінний об'єкт. Атаковано, за даними Генштабу, нафтобаза російських окупантів в Калузькій області.

Підприємство охопила масштабна пожежа. Так, мережею ширяться кадри, як над базою здіймається гігантський вогонь і клуби диму.

Вже ні для кого не секрет, що ЗСУ перейшли до нової тактики масованих ударів. Залпи по агресорам мають серйозний вплив на формування окупантами нових резервів для фронту.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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