Мова не тільки про Донбас: РФ наступає у трьох областях - DeepState

Російські окупанти намагаються повністю захопити Донецьку область.

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РФ наступає у трьох областях / колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова бригада, 31-ша окрема механізована бригада

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РФ намагається захопити Донецьку область повністю

Ворог має успіхи в трьох областях України

Російські окупанти намагаються домогтися результатів на фронті. Ворог просунувся у трьох областях. Про це повідомляє DeepState.

Ворожі солдати просунулися в Харківській, Донецькій та Луганській областях.

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У Луганській області окупанти просунулися поблизу населеного пункту Надія. У Харківській області росіяни наступають у Дворічній.

Що стосується Донецької області, то там ворог просунувся в населених пунктах Велика Новосілка, Успенівка та Слов'янськ. Окупанти намагаються захопити всю область.

Загроза наступу РФ на Дніпропетровщину - останні новини

Як писав Главред, військові повідомили, що армія країни-агресора Росії хоче наблизитися до Дніпропетровщини, тому штурмує Покровськ не в лоб, а намагається обійти місто з півдня на захід.

Нагадаємо, російським окупантам залишилося небагато до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Цілком можливо, що вони зможуть дійти до Дніпропетровщини.

Попри це раніше військовий експерт Роман Світан висловив сумнів, що на цей рік і на наступний росіяни ставлять перед собою таку мету, як захоплення ще однієї області України - Дніпропетровської.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн-карта бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту і ходом військових дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг військових дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли взимку 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів і підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала і допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022 року, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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