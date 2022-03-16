"Проти Росії має бути міжнародний трибунал": Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський / Reuters

Влада України максимально активізують роботу із притягнення російських агресорів до відповідальності ‒ у форматі міжнародного трибуналу в Гааазі. Про це заявив в своєму новому зверненні президент України Володимир Зеленський,

"Ми активізуємо роботу, щоб притягнути кафірів до відповідальності. Повинен бути міжнародний трибунал. І він буде! За все, що вони наробили проти України. Проти наших людей. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. Світ вже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість по відношенню до України", - сказав глава держави.

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Нагадаємо, раніше українська влада повідомляла про те, що російською армією, яка бере участь у військових діях на території України, втрачено до 40% підрозділів.

Окупанти несуть втрати і зупинені в усіх напрямках.

А президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що війна Росії в Україні закінчиться ганьбою, бідністю і багаторічною ізоляцією для росіянина