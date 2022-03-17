Маріуполь чи Харків - міста для трибуналу над РФ: Латвія закликала покарати Москву

У Маріуполі відбувається гуманітарна катастрофа / Фото Reuteers

Трибунал з військових злочинів Росії в Україні слід проводити не у Нюнрнберзі або Гаазі, а у Маріуполі або Харкові. Люди, які несуть відповідальність за військові злочини, повинні бути серйозно покарані. При цьому Києву потрібно надати більше зброї, щоб врятувати цивільне населення. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс.

"Трибунал по військових злочинах РФ потрібно проводити не у Нюрнберзі або Гаазі, а у Маріуполі або Харкові. Відповідальні особи повинні понести серйозне покарання", - написав він у своєму Twitter-акаунті.

Також він додав, що країни-союзники повинні надати Україні ще більше озброєнь, щоб врятувати цивільне населення.

"Це не про провокування Росії, а про порятунок цивільного населення", - підкреслив Едгарс Рінкевічс.

Російські війська обстрілюють Харків. Гинуть мирні люди. Інфраструктура міста руйнується. Керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов каже, що ЗСУ тримають оборону Харкова і не мають наміру відступати від своїх позицій.

16 березня війська РФ скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. У будівлі знаходилися мирні люди, які ховалися від російських бомбардувань.

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов сказав, що місто зруйновано на 80-90%. Число загиблих може бути вище офіційних даних. Під завалами є люди, про яких немає інформації.