Путін захоче закінчити війну: аналітик назвав вразливе місце, куди влуплять ЗСУ

Військовий аналітик Шон Белл назвав два найнебезпечніших місця Кремля, удар по яким наштовхне агресорів кардинально змінити хід війни.

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ЗСУ вдарять під дих Кремлю двома ударами / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

Україна, як і Росія, не досягнули тих результатів у війні, які можна ознаменувати переможними. Однак віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці, військовий аналітик Шон Белл окреслив 24 каналу дві речі, які допоможуть Києву суттєво наблизитися до позитивного результату.

Не один експерт звертав увагу, що чи не найважливішим "центром тяжіння" для агресорів – є Крим. Белл називає півострів своєрідною "перлиною корони" Путіна.

Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. відео дня Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Саме з цієї причини Україна правильно робить, що ефективно працює над знищенням Чорноморського флоту.

"Україна також має показати, що здатна знищити Кримський міст. Якщо поставити під загрозу становище окупантів в Криму, тоді Путін може задуматися про доцільність війни", – сказав Белл.

Ще одним важелем, яким маніпулює Путін – є суттєва підтримка російських олігархів. Однак позитивним моментом є санкції, під якими вони вже перебувають.

Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

"Якщо вдасться створити для них умови, за яких їхнє життя стане нестерпним, то Росія досить швидко може пережити шокові зміни та скинути керівництво. Тут важливо продовжувати санкції проти країни-агресорки", - зазначає експерт.

Шон Белл підсумовує, що плани Путіна по захопленню України зазнали поразки, зараз йдеться не про те, хто переможе, а про те, як все закінчиться. Звісно, усе обиратиме українська нація.

"Це те, що Україна має вирішити. Звільнити усю територію України буде складно з різних причин. Якщо Україна прагне до цього, то їй знадобиться значна підтримка Заходу. Думаю, що на якомусь етапі потрібно досягти миру. І тоді є питання, як забезпечити безпеку України в майбутньому та її процвітання. Впевнений, що Захід зробить усе, щоб допомогти у цих питаннях", – вважає Белл.

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Як відомо, боєць ЗСУ оцінив імовірність захоплення Покровська - цей напрямок залишається найважчою ділянкою, підкреслив Кирило Сазонов. Водночас український захисник упевнений, що під Покровськом противник "тягне на межі" і тих можливостей, що були ще місяць-два тому, вже явно немає.

На жаль, українські війська не були готові до інтенсивного тиску з боку російських окупантів, тому ситуація погіршується. У DeepState розкрили, що відбувається насправді та зазначили, що останні два з половиною тижні ворог досяг суттєвих успіхів на Покровському напрямку.

Однак, попри всі труднощі, Покровськ має шанси не стати другим Бахмутом. Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов переконаний, що, якщо українські війська зможуть протриматися мінімум три тижні, є шанс, що у ворога нічого путнього з його планів не вийде.

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