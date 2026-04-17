Кремль готується "хитати" ЄС і НАТО: на яку операцію "підбили" Путіна

Росія проводить підготовку до нових провокацій у країнах ЄС.

РФ готується до нових провокацій у країнах Європи

Головне з новини:

РФ готує нові гібридні провокації проти Європи

Кремль намагається хитати підтримку України

Держава-агресор Росія готується розгорнути нову хвилю інформаційних та гібридних провокацій проти Європи, і це може статися вже найближчим часом. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, попередивши про спроби Кремля розхитати єдність Заходу.

За його словами, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін переконує російське керівництво, що зараз нібито настав "вдалий момент" для тиску на ЄС і НАТО. Мета - зменшити підтримку України, використовуючи залякування, фейки та інформаційні операції.

Коваленко наголосив, що такі плани Кремля свідчать не про силу, а про слабкість російської системи, яка не здатна протистояти сучасним викликам. Він підкреслив:

"Чергова ідея старих дідів, яка не спрацює, і лише демонструє неготовність РФ до зростальних технологічних загроз для них у випадку відсутності бажання припиняти війну. Бо Росія зараз - решето з купою цілей".

Експерти відзначають, що Москва може активізувати кампанії зі створення паніки, поширення фейкових "загроз" та дискредитації західних урядів. Такі дії вже неодноразово передували спробам Кремля вплинути на політичні процеси в Європі.

Загроза РФ для НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, Кремль різко посилює інформаційний тиск на сусідів по НАТО, створюючи підґрунтя для можливих провокацій у їхньому повітряному просторі.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говорив, що ймовірність проведення Російською Федерацією провокації в країнах Балтії досить висока. У Росії вже відбуваються певні дії, які можна розглядати як передумови або підготовку до такого роду наступу чи обмеженої провокаційної операції.

Також відомо, що спецслужби країни-агресора Росії почали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій та саботажу.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

