Путін виправдав війну в Україні та назвав терміни "спецоперації"

Володимир Путін / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін розповів, скільки триватиме так звана "спецоперація" в Україні. Вона триватиме, до "досягнення поставлених цілей".

В ході візиту на Далекий Схід він заявив про те, що хід "спецоперації" йде за планом.

При цьому її метою він назвав "захист" захопленого РФ Донбасу.

"Операція в Україні триватиме до повного завершення і досягнення цілей, поставлених на самому початку", - сказав Путін.

Він також назвав війну, розв'язану РФ в Україні "трагедією", але виправдав себе.

"Те, що відбувається зараз в Україні - це трагедія, безперечно. Але Олександр Григорович правильно сказав - вибору не залишили. Просто не було вибору. Залишалося питання щодо часу. Коли це почнеться. Ось і все", - цинічно заявив Путін.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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