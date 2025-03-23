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Путін не припинить "мріяти" про СРСР: названо ключовий крок для Європи

Андрій Ганчук
23 березня 2025, 21:47
168
Навіть у разі миру в Україні, Росія залишатиметься загрозою для своїх сусідів, вважає Майкл Феллон.
Путін, Росія
У Росії чимала військова сила, вона зробила висновки з попередніх невдач - Феллон / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Що сказав Феллон:

  • Путін марить відтворенням Радянського Союзу
  • Європі потрібно позбуватися залежності з боку США
  • РФ залишатиметься постійною загрозою навіть у разі миру в Україні

Глава Кремля Володимир Путін не відмовиться від своїх фантазій щодо так званого відновлення СРСР. Агресор Росія в будь-якому разі залишатиметься загрозою, тому Європі треба припинити покладатися на США в питаннях безпеки і зайнятися розробкою власних озброєнь. Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон.

В інтерв'ю The Sun він розповів про те, що мир в Україні, здавалося б, ближче, ніж будь-коли, проте навіть стійке припинення вогню навряд чи змусить Путіна відмовитися від "фантазії" щодо відновлення Радянського Союзу. І НАТО має докласти максимальних зусиль, щоб такі фантазії не втілилися в життя.

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Колишній високопоставлений військовий також поскаржився, що третина країн Альянсу так і не витрачає навіть 2% ВВП для своєї оборони, хоча держави про це домовлялися ще після окупації Криму.

На думку Феллона, Європі слід стати самостійною і більше не покладатися на Штати в питаннях безпеки. А отже, і розробляти свої літаки, системи ПРО, супутникову розвідку, літаки-заправники та інше озброєння.

"Росія порушила попередні Будапештські та Мінські угоди, тому будь-яка нова мирна угода має бути забезпечена твердими гарантіями її дотримання", - зазначив Феллон.

Також він додав, що Європа має бути готова на будь-яке порушення перемир'я з боку РФ.

"У Росії чимала військова сила, вона адаптувала свою промислову економіку для пом'якшення найгірших санкцій. Вона зробила висновки з останніх трьох років, постійно адаптуючи свою тактику та обладнання", - сказав високопоставлений військовий.

Також Майкл Феллон підкреслив, що навіть якщо вдасться досягти миру в Україні, РФ "залишатиметься постійною загрозою для своїх колишніх сателітів та інших країн поблизу її кордонів".

Путін не припинить 'мріяти' про СРСР: названо ключовий крок для Європи
Коротко про можливості НАТО та "осі зла" / Інфографіка: Главред

Загроза війни Росії проти НАТО - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп сказав, що не вірить у напад Росії на НАТО.

"Ні, я не згоден. Я не згоден. Анітрохи", - так він прокоментував застереження Володимира Зеленського.

РФ може перевірити на міцність п'яту статтю Альянсу, вважає голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль. Усе залежить від термінів завершення російсько-української війни. Якщо вона закінчиться до 2029 або 2030 року, то Кремль може реалізувати свої плани раніше.

Восени Росія може напасти на Литву, вважає німецький історик Зенке Найтцель. Німеччина до реалізації такого потенційного сценарію не готова. На думку історика, Путін навряд чи почне нову війну, поки не закінчиться російсько-українська війна.

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Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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