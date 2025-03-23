Путін не припинить 'мріяти' про СРСР: названо ключовий крок для Європи

Навіть у разі миру в Україні, Росія залишатиметься загрозою для своїх сусідів, вважає Майкл Феллон.

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У Росії чимала військова сила, вона зробила висновки з попередніх невдач - Феллон / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Що сказав Феллон:

Путін марить відтворенням Радянського Союзу

Європі потрібно позбуватися залежності з боку США

РФ залишатиметься постійною загрозою навіть у разі миру в Україні

Глава Кремля Володимир Путін не відмовиться від своїх фантазій щодо так званого відновлення СРСР. Агресор Росія в будь-якому разі залишатиметься загрозою, тому Європі треба припинити покладатися на США в питаннях безпеки і зайнятися розробкою власних озброєнь. Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон.

В інтерв'ю The Sun він розповів про те, що мир в Україні, здавалося б, ближче, ніж будь-коли, проте навіть стійке припинення вогню навряд чи змусить Путіна відмовитися від "фантазії" щодо відновлення Радянського Союзу. І НАТО має докласти максимальних зусиль, щоб такі фантазії не втілилися в життя.

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Колишній високопоставлений військовий також поскаржився, що третина країн Альянсу так і не витрачає навіть 2% ВВП для своєї оборони, хоча держави про це домовлялися ще після окупації Криму.

На думку Феллона, Європі слід стати самостійною і більше не покладатися на Штати в питаннях безпеки. А отже, і розробляти свої літаки, системи ПРО, супутникову розвідку, літаки-заправники та інше озброєння.

"Росія порушила попередні Будапештські та Мінські угоди, тому будь-яка нова мирна угода має бути забезпечена твердими гарантіями її дотримання", - зазначив Феллон.

Також він додав, що Європа має бути готова на будь-яке порушення перемир'я з боку РФ.

"У Росії чимала військова сила, вона адаптувала свою промислову економіку для пом'якшення найгірших санкцій. Вона зробила висновки з останніх трьох років, постійно адаптуючи свою тактику та обладнання", - сказав високопоставлений військовий.

Також Майкл Феллон підкреслив, що навіть якщо вдасться досягти миру в Україні, РФ "залишатиметься постійною загрозою для своїх колишніх сателітів та інших країн поблизу її кордонів".

Коротко про можливості НАТО та "осі зла" / Інфографіка: Главред

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"Ні, я не згоден. Я не згоден. Анітрохи", - так він прокоментував застереження Володимира Зеленського.

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