Путін боїться ймовірної ліквідації: експертка озвучила головний страх диктатора

Диктатор Володимир Путін може повторити долю Насралли з "Хезболли".

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Путін переживає за власне життя / Колаж: Главред, Фото: Associated Press, скрин

В диктатора Володимира Путіна є багато страхів, які з кожним разом все важче приховувати. Головна ціль глави РФ - це, щоб його сприймали як "сильного лідера". Як розповіла 24 Каналу голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, є підстави стверджувати, що диктатор багато чого боїться. Особливо, власної ліквідації.

На думку Романової, значна частина світу була б не проти, якби з Путіним щось сталося. Саме з цієї причини зрозуміло, що диктатор буде боятися за своє життя.

"Якщо у вас параноя, то це не означає, що за вами не стежать. Впевнена, що він краще за нас знає історію зі знищенням Насралли з "Хезболли", коли його розбомбили прямо в бункері. Хтось цілком може дотягнутися і до Путіна. Думаю, що він думає про це кожного дня", – зауважила Романова. відео дня

Хто така Ольга Романова Ольга Романова – російська журналістка, теле- і радіоведуча. Виконавчий директор руху "Русь, що сидить". Колишній член Координаційної ради російської опозиції, пише Вікіпедія.

Експертка припускає, що, якщо спецслужби Ізраїлю змогли дістати надзвичайно захищеного терориста, то й до Путіна цілком реально дотягнутися. Очевидно, що саме такого розвитку подій він боїться.

Іран та Ізраїль / Инфографика: Главред

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