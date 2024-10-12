Путін боїться ймовірної ліквідації: експертка озвучила головний страх диктатора

В диктатора Володимира Путіна є багато страхів, які з кожним разом все важче приховувати. Головна ціль глави РФ - це, щоб його сприймали як "сильного лідера". Як розповіла 24 Каналу голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, є підстави стверджувати, що диктатор багато чого боїться. Особливо, власної ліквідації.
На думку Романової, значна частина світу була б не проти, якби з Путіним щось сталося. Саме з цієї причини зрозуміло, що диктатор буде боятися за своє життя.
"Якщо у вас параноя, то це не означає, що за вами не стежать. Впевнена, що він краще за нас знає історію зі знищенням Насралли з "Хезболли", коли його розбомбили прямо в бункері. Хтось цілком може дотягнутися і до Путіна. Думаю, що він думає про це кожного дня", – зауважила Романова.відео дня
Хто така Ольга Романова
Ольга Романова – російська журналістка, теле- і радіоведуча. Виконавчий директор руху "Русь, що сидить". Колишній член Координаційної ради російської опозиції, пише Вікіпедія.
Експертка припускає, що, якщо спецслужби Ізраїлю змогли дістати надзвичайно захищеного терориста, то й до Путіна цілком реально дотягнутися. Очевидно, що саме такого розвитку подій він боїться.
Що відбувається в Росії - останні новини
Як відомо, в США жорстко проїхалися по очільнику російського МЗС Сергію Лаврову і прокоментували його заяву щодо війни. Блінкен знову підкреслив важливість припинення російської агресії.
А тим часом щоденні втрати РФ наближаються до 1 300 осіб. Таким чином Росія змушена зараз шукати складніші політичні кроки.
Наприклад, РФ готує тисячі солдатів для участі в бойових діях. Залучення військ КНДР допоможе вивільнити додаткові підрозділи для посилення наступальних операцій на лінії фронту, вказують аналітики.
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