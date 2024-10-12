'Потрібно припинити': в США жорстко прокоментували заяву Лаврова щодо війни

Блінкен прокоментував заяви очільника російського МЗС Сергія Лаврова щодо війни в Україні та зазначив, що "не почув нічого нового".

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Блінкен відреагував на слова Лаврова щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не помітив змін у риториці Росії щодо війни під час виступу міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Про це він повідомив на пресконференції в Лаосі в межах Саміту Асоціації країн Південно-Східної Азії, інтерв'ю з якої оприлюднив Держдепартамент США.

Блінкен знову підкреслив важливість припинення російської агресії.

Він також зазначив, що під час саміту Асоціації країн Південно-Східної Азії (ASEAN) не мав особистої бесіди з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, проте був присутній під час його виступу.

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Він додав, що Лавров був у залі під час його промови від імені США, як і він був присутній під час виступу Лаврова від імені Росії.

"Тож я думаю, що можна з упевненістю сказати, що ми чули один одного. Я, на жаль, не почув нічого нового про російську агресію проти України", – сказав Ентоні Блінкен журналістам.

Він підкреслив, що країни на саміті однозначно заявили про необхідність припинення цієї агресії.

"Її потрібно припинити не лише тому, що це агресія проти українського народу – це агресія проти принципів, які лежать в основі міжнародної системи, які так необхідні, щоб допомогти нам зберегти мир і стабільність, включаючи повагу до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності", – наголосив держсекретар США.

Незважаючи на те, що саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії проходив далеко від України, Блінкен відзначив, що "вражає, наскільки багато держав з Індо-Тихоокеанського регіону, які знаходяться на іншому кінці світу, глибоко занепокоєні тим, що відбувається в Україні".

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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