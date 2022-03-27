Провал рашистів у Тростянці: комполку застрелився, командарма вигнали з посади

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В окупаційній армії РФ влаштували розбірки після розгрому в Тростянці Сумської області та звільнення міста захисниками України.

Як йдеться у повідомленні Telegram Сухопутних військ, застрелився командир 13 танкового полку, що входить до складу Кантермировской дивізії, а також був знятий з посади командувач 1-ю танковою армією Західного військового округу РФ.

"Стали відомі наслідки звільнення українськими військовими Тростянця в Сумській області та розгрому Кантемирівської танкової дивізії. Вчора ввечері в Головному управлінні розвідки повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку, що входить до складу Кантермировской дивізії", - наголошується в повідомленні.

У ЗСУ уточнили, командувач 1-ю танковою армією (в/ч 11161, Баківка) Західного військового округу генерал-лейтенант Сергій Кисіль був знятий з посади. Зазначимо, що до складу 1-ї танкової армії входить сумнозвісна "елітна" Кантемирівська дивізія.

У Сухопутних військах не виключили, що втеча російської армії з Тростянця стала останньою краплею, і далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами.

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Раніше повідомлялося, що Збройні сили України увійшли в захопленого раніше російськими окупантами Тростянця Сумської області.

Триває звільнення міста від загарбників. При цьому українські військові опублікували фото з міста. На кадрах видно залишки розбитої техніки окупантів, а також значні пошкодження в місті.

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