Протипіхотні міни будуть дозволені: Зеленський підписав важливий указ

Зазначається, що реальність війни давно вимагала від України вийти з Оттавської конвенції.

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Вихід України з Оттавської конвенції / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 31 окрема механізована бригада

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Зеленський підписав указ про вихід з Оттавської конвенції

Вона забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін

Це питання ще мають розглянути у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід держави з Оттавської конвенції. Про це повідомив секретар комітету Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Він зауважив, Оттавська конвенція – це міжнародний договір, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

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За його словами, реальність війни давно вимагала від України вийти з Оттавської конвенції.

"Росія не є стороною цієї конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв'язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", - наголосив нардеп.

Костенко також додав, що питання щодо виходу України з конвенції має бути ще розглянуто у Верховній Раді.

"Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території", – підсумував він.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 27 червня президент України Володимир Зеленський провів стратегічну нараду, присвячену дроновим технологіям та їх виробництву в Україні. За його словами, ключова мета - виробляти максимум саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст.

Також відомо, що Зеленський доручив підвищити виплати українським військовослужбовцям. Він ввів в дію рішення РНБО щодо пріоритетів бюджету на 2026–2028 роки. Головний акцент у ньому саме на фінансування нацбезпеки й оборони.

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Що таке Оттавська конвенція? Оттавська конвенція - конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Це міжнародна угода, спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби. Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Ратифікація договору Верховною Радою відбулася 18 травня 2005 року, пише Вікіпедія.

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