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Зеленський скасував відоме свято та переніс на іншу дату - указ президента

Даяна Швець
30 травня 2025, 11:32
462
Зміна дати спрямована на утвердження охорони загальнонаціонального пріоритету та посилення міжнародних зусиль.
Зеленский, закон
Зеленський підписав указ / Колаж: Главред, фото: ОП

Ключове:

  • Володимир Зеленський переніс День захисту дітей з 1 червня на 20 листопада
  • Нова дата тепер збігається зі Всесвітнім днем дитини, що відзначається ООН

Президент Володимир Зеленський підписав новий указ, яким офіційно змінюється дата святкування Дня захисту дітей в Україні. Тепер його відзначатимуть не 1 червня, як це було раніше, а 20 листопада — у Всесвітній день дитини. Про це йдеться в указі №355/2025.

"З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю: установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 "Про День захисту дітей"", – йдеться в офіційному документі.

відео дня

Таким чином, Україна приєднується до більшості країн, які відзначають цей день саме 20 листопада, у день, коли увага світової спільноти зосереджена на захисті прав дітей.

Всесвітній день дитини був започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 1954 році відповідно до резолюції №836 (IX), яка запропонувала державам визначити дату цього свята на власний розсуд. У результаті багато країн колишнього СРСР, включно з Україною, обрали 1 червня.

Однак саме 20 листопада стало історично знаковим — цього дня в 1959 році була ухвалена "Декларація прав дитини", а в 1989-му — "Конвенція про права дитини", що й закріпила дату 20 листопада в міжнародному календарі.

Ціль Всесвітнього дня дитини — привернути увагу до проблем захисту дитинства, прав дітей і розвитку програм, які сприяють їх добробуту по всьому світу.

Які ще закони і укази недавно підписав Зеленський

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Україною та США. Йдеться про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови в рамках угоди щодо корисних копалин.

Також у квітні Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації. Мобілізаційний процес в нашій державі продовжений на 90 діб. Тобто до 7 серпня 2025 року.

А ось працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами отримали бронь від мобілізації. Зеленський підписав відповідний указ.

Більше важливих новин:

Що відомо про Міжнародний день захисту дітей?

Міжнародний день захисту дітей — святкується щорічно 1 червня. Був заснований в листопаді 1949 у Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше "Міжнародний день захисту дітей" відзначався в 1950-му році в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності, пише Вікіпедія.

У цей день влаштовуються різні розважальні заходи для дітей. Серед їхнього числа: конкурси з подарунками, концерти, всілякі виставкові та пізнавальні заходи.

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