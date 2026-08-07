Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Допоможе закінчити війну": Зеленський відреагував на рішення США щодо Росії

Юрій Берендій
7 серпня 2026, 23:10
google news Підпишіться
на нас в Google
Нові санкції США проти Росії, за словами Зеленського, здатні посилити тиск на Кремль і зробити дипломатичне завершення війни ближчим.
'Допоможе закінчити війну': Зеленський відреагував на рішення США щодо Росії
Санкції США - Зеленський пояснив, як це вплине на завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Зеленський подякував Сенату США за санкції проти РФ
  • Президент назвав тиск на РФ ключем до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Сенату США підтримати законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. Глава держави заявив, що посилення економічного тиску на Кремль є одним із ключових чинників, які можуть наблизити завершення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram.

відео дня

Глава держави наголосив, що рішення американських сенаторів має важливе значення для посилення міжнародного тиску на Москву та висловив вдячність усім, хто підтримує Україну.

"Дуже вдячні Сенату США та всім, хто підтримує Україну. Ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану, безумовно, допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну проти нашої незалежності та наших людей", - заявив Зеленський.

Окремо президент звернув увагу на значення двопартійної підтримки України у США та пояснив, чому саме зараз рішення Вашингтона є особливо важливими.

"Україна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, – від обох партій і всього Американського народу. І зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для "Петріотів" для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни. Реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора", - наголосив Зеленський.

Президент також подякував усім партнерам, які підтримують курс на посилення тиску на Росію.

"Дякую всім, хто це розуміє та просуває мир завдяки силі", - підсумував Зеленський.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Що означає прийняття закону про санкції проти РФ - коментар експерта

Нові санкції США проти Росії можуть завдати одного з найпотужніших ударів по економіці країни-агресора з початку повномасштабної війни. Найбільший ризик для Кремля полягає у можливому скороченні доходів від продажу нафти, які залишаються основним джерелом фінансування російського бюджету. Про це повідомив військовий експерт Петро Черник у коментарі Армія Inform.

Експерт звертає увагу, що головний ефект нового законодавства пов'язаний не лише з додатковими обмеженнями проти Москви, а й із можливим тиском на держави та компанії, які купують російські енергоносії.

"Для Росії нафта - це кров її бюджету. Якщо скоротити валютні надходження, рано чи пізно виникне питання: за які кошти продовжувати цю війну", - зазначив Черник.

Він наголошує, що попередні санкційні механізми вже звузили можливості РФ, однак Кремль зміг частково адаптуватися завдяки використанню "тіньового флоту", посередників і переорієнтації поставок до країн Азії. Саме тому, за словами експерта, вторинні тарифи щодо покупців російської нафти можуть мати значно відчутніший ефект, ніж чинні обмеження.

Окрему роль у можливому розвитку подій, на думку Черника, відіграватимуть найбільші імпортери російських енергоносіїв.

Як зазначив експерт, Китай та Індія можуть опинитися перед вибором між співпрацею з Росією та ризиком втратити доступ до американського ринку. За такого сценарію частина компаній, імовірно, самостійно згортатиме закупівлі російської нафти навіть без окремих рішень своїх урядів.

Черник також звертає увагу на внутрішню ситуацію в економіці РФ. За його словами, країна вже стикається зі зростанням військових видатків, бюджетним дефіцитом, інфляційним тиском і поступовим скороченням резервів, тому будь-яке подальше зменшення експортних надходжень лише посилить ці проблеми.

"Жодна країна не може нескінченно вести війну, якщо її головні джерела доходів системно перекриваються. Саме тому боротьба за російський нафтовий експорт сьогодні має не менше значення, ніж успіхи безпосередньо на полі бою", - наголосив Черник.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сенат США ухвалив законопроєкт про масштабні санкції проти Росії. Цей документ передбачає мита до 100% для найбільших покупців російської нафти й газу. Закон пройшов голосування в Сенаті з результатом 68 голосів проти 9 і далі має бути розглянутий Палатою представників.

Законопроєкт Грема про санкції проти РФ наблизився до ухвалення і може перейти до Палати представників наприкінці року. Документ передбачає можливість введення обмежень проти окремих російських банків і компаній і має на меті закріпити санкції на законодавчому рівні.

Європейський Союз не зміг погодити новий пакет санкцій проти Росії через заперечення Греції. ЄС не погодив нові санкції через суперечки щодо енергетичних і торговельних обмежень. Переговори послів ЄС завершилися безрезультатно і посли проведуть новий раунд консультацій найближчим часом.

Читайте також:

Про джерело: Сенат США

Сена́т США (англ. the United States Senate) - верхня палата Конгресу США. Разом із нижньою палатою - Палатою представників - утворює американський парламент. Формально головою Сенату вважається віцепрезидент США.

Сенат має низку виключних прав, як-от затвердження міжнародних договорів, згоду на призначення президентом міністрів (секретарів), послів та інших високопосадовців.

Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників - у південному крилі. wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
санкції війна в Україні Володимир Зеленський санкції проти Росії новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

15:03Аналітика
На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

12:58Війна
В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

12:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо вішати дерев'яну прищіпку у ванній: простий лайфхак із Франції

Навіщо вішати дерев'яну прищіпку у ванній: простий лайфхак із Франції

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

Гороскоп на тиждень 10–16 серпня: Тельцям — шанс, Левам — успіх

Гороскоп на тиждень 10–16 серпня: Тельцям — шанс, Левам — успіх

Навіщо залишати ложку в борошні — старовинний трюк для кухні

Навіщо залишати ложку в борошні — старовинний трюк для кухні

Останні новини

16:07

Другий урожай огірків у серпні - реальний: що треба зробити з кущами

15:56

Хитрий лайфхак від кухарів: навіщо кидати сірники під час варіння яєць

15:55

Навіщо кидати лід і сіль в унітаз: дешевий спосіб спростити прибирання

15:47

Чи обов'язково віддавати дитину у садочок - вчені здивували дослідженням

15:17

Долар та євро в середині серпня: банкір розкрив, чи варто скуповувати валюту

Антиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – КуликАнтиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – Кулик
15:15

Звучить природно й чисто: як правильно перекласти "души не чаять"

15:11

Крутіше "Шуби": рецепт дуже смачного салату "Пальто" за 15 хвилин

15:03

"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

14:46

Сонце стримає удар: яким буде рівень магнітних бур 8–9 серпня

Реклама
14:28

Вже пора у смітник: головні ознаки, що кухонну губку треба змінити

14:19

Чорнобривці цвістимуть до заморозків: як правильно обрізати бутониВідео

13:48

В Україні змінили умови бронювання працівників: хто втратить бронь з 1 вересня

13:42

Через дружину: Анатоліч поскаржився на Остапчука, який його заблокував

13:20

День ветеринара в Україні: добірка щирих привітань, які зворушать кожного

12:58

На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

12:48

Чи можна вмикати кондиціонер на цілий день: як це впливає на рахунки за електрику

12:43

В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

12:38

Гороскоп Таро на завтра, 9 серпня: Близнюкам — заробляти, Ракам — образа

12:30

Китайський гороскоп на 9 серпня: Мавпам — гармонія, Коням — баланс

12:14

Перший титульний поєдинок Олександра Хижняка: вечір Usyk 17 Promotions ексклюзивно на Київстар ТБ

Реклама
11:59

Коли краще пити ранкову кави: вчені розкрили ідеальний час

11:58

Як рішення Нацбанку дозволять бізнесу розвиватися попри посилені атаки ЗС РФ: пояснив Голова НБУ Андрій Пишний

11:51

Сєдокова страшенно зганьбилася під час живого виступу: ганебне відеоВідео

11:48

ЗСУ масовано вдарили по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

11:37

Важкі часи позаду: яким трьом знакам зодіаку доля готує зміни

11:11

"Вперше полиці такі порожні": у Києві помітили тривожну картину в супермаркетахФотоВідео

10:39

Перша зміна після лікарняного: ракета РФ вбила на станції під Києвом маму маленької дівчинкиФото

10:28

Загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь: Зеленський розкрив деталі атаки РФФото

10:15

Більшість робить помилку: скільки насправді потрібно варити кукурудзу

09:27

Повінь у Буковелі: після сильної зливи гірський курорт опинився під водоюВідео

09:22

Росіяни цинічно обстріляли потяг "Суми – Київ": перші деталі про наслідки

08:51

Росія продовжить бити балістикою: Світан розкрив, що може змінити ситуацію

08:46

Пролунало щонайменше 10 вибухів: після атаки палають два найбільші НПЗ у РосіїВідео

07:49

РФ завдала балістичного удару по Києву та області: спалахнули пожежі, троє людей загинулиФото

05:36

Гороскоп на завтра, 9 серпня: Овнам - суперечка, Козорогам - прибуток

04:30

Як розносити тісне взуття на розмір: небезпечний трюк і сучасні засоби

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці овочів та фруктів за 7 с

03:30

Чи потрібно обривати пасинки у кукурудзи: городниця провела експеримент на грядціВідео

02:25

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

01:56

РФ може відкрити новий фронт: над якими областями нависла загроза вторгнення

Реклама
00:59

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

00:06

"Я не залізний": Усик зробив несподівану заяву про боксерську кар'єру

07 серпня, п'ятниця
23:54

Порятунок улюбленця від спеки: як правильно надати першу допомогу

23:32

Путін знайшов "безпечну зону" й панічно уникає атак українських БПЛА - ЗМІ

23:14

РФ готова до нового масованого удару: які області можуть стати ціллю атаки

23:10

"Допоможе закінчити війну": Зеленський відреагував на рішення США щодо Росії

23:01

День великих змін — які п'ять знаків зодіаку стануть щасливчиками

22:46

Період невдач трьох знаків зодіаку добігає кінця - на кого чекає прорив

22:42

Не просто декор: чому досвідчені господині завжди тримають алое на кухні

22:36

Історія песика, якого випхали шваброю з Нової пошти, отримала продовження - що з ним

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти