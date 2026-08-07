'Допоможе закінчити війну': Зеленський відреагував на рішення США щодо Росії

Нові санкції США проти Росії, за словами Зеленського, здатні посилити тиск на Кремль і зробити дипломатичне завершення війни ближчим.

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Санкції США - Зеленський пояснив, як це вплине на завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Зеленський подякував Сенату США за санкції проти РФ

Президент назвав тиск на РФ ключем до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Сенату США підтримати законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану. Глава держави заявив, що посилення економічного тиску на Кремль є одним із ключових чинників, які можуть наблизити завершення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram.

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Глава держави наголосив, що рішення американських сенаторів має важливе значення для посилення міжнародного тиску на Москву та висловив вдячність усім, хто підтримує Україну.

"Дуже вдячні Сенату США та всім, хто підтримує Україну. Ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану, безумовно, допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну проти нашої незалежності та наших людей", - заявив Зеленський.

Окремо президент звернув увагу на значення двопартійної підтримки України у США та пояснив, чому саме зараз рішення Вашингтона є особливо важливими.

"Україна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, – від обох партій і всього Американського народу. І зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для "Петріотів" для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни. Реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора", - наголосив Зеленський.

Президент також подякував усім партнерам, які підтримують курс на посилення тиску на Росію.

"Дякую всім, хто це розуміє та просуває мир завдяки силі", - підсумував Зеленський.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Що означає прийняття закону про санкції проти РФ - коментар експерта

Нові санкції США проти Росії можуть завдати одного з найпотужніших ударів по економіці країни-агресора з початку повномасштабної війни. Найбільший ризик для Кремля полягає у можливому скороченні доходів від продажу нафти, які залишаються основним джерелом фінансування російського бюджету. Про це повідомив військовий експерт Петро Черник у коментарі Армія Inform.

Експерт звертає увагу, що головний ефект нового законодавства пов'язаний не лише з додатковими обмеженнями проти Москви, а й із можливим тиском на держави та компанії, які купують російські енергоносії.

"Для Росії нафта - це кров її бюджету. Якщо скоротити валютні надходження, рано чи пізно виникне питання: за які кошти продовжувати цю війну", - зазначив Черник.

Він наголошує, що попередні санкційні механізми вже звузили можливості РФ, однак Кремль зміг частково адаптуватися завдяки використанню "тіньового флоту", посередників і переорієнтації поставок до країн Азії. Саме тому, за словами експерта, вторинні тарифи щодо покупців російської нафти можуть мати значно відчутніший ефект, ніж чинні обмеження.

Окрему роль у можливому розвитку подій, на думку Черника, відіграватимуть найбільші імпортери російських енергоносіїв.

Як зазначив експерт, Китай та Індія можуть опинитися перед вибором між співпрацею з Росією та ризиком втратити доступ до американського ринку. За такого сценарію частина компаній, імовірно, самостійно згортатиме закупівлі російської нафти навіть без окремих рішень своїх урядів.

Черник також звертає увагу на внутрішню ситуацію в економіці РФ. За його словами, країна вже стикається зі зростанням військових видатків, бюджетним дефіцитом, інфляційним тиском і поступовим скороченням резервів, тому будь-яке подальше зменшення експортних надходжень лише посилить ці проблеми.

"Жодна країна не може нескінченно вести війну, якщо її головні джерела доходів системно перекриваються. Саме тому боротьба за російський нафтовий експорт сьогодні має не менше значення, ніж успіхи безпосередньо на полі бою", - наголосив Черник.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сенат США ухвалив законопроєкт про масштабні санкції проти Росії. Цей документ передбачає мита до 100% для найбільших покупців російської нафти й газу. Закон пройшов голосування в Сенаті з результатом 68 голосів проти 9 і далі має бути розглянутий Палатою представників.

Законопроєкт Грема про санкції проти РФ наблизився до ухвалення і може перейти до Палати представників наприкінці року. Документ передбачає можливість введення обмежень проти окремих російських банків і компаній і має на меті закріпити санкції на законодавчому рівні.

Європейський Союз не зміг погодити новий пакет санкцій проти Росії через заперечення Греції. ЄС не погодив нові санкції через суперечки щодо енергетичних і торговельних обмежень. Переговори послів ЄС завершилися безрезультатно і посли проведуть новий раунд консультацій найближчим часом.

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Про джерело: Сенат США Сена́т США (англ. the United States Senate) - верхня палата Конгресу США. Разом із нижньою палатою - Палатою представників - утворює американський парламент. Формально головою Сенату вважається віцепрезидент США. Сенат має низку виключних прав, як-от затвердження міжнародних договорів, згоду на призначення президентом міністрів (секретарів), послів та інших високопосадовців. Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників - у південному крилі. wikipedia

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