"Пожертвувати Донбасом" заради миру: Жорін назвав єдиний варіант паузи у війні

Марія Николишин
19 січня 2026, 12:55
231
Жорін опублікував сюжети іноземної преси з анонімними коментарями про "необхідність пожертвувати Донбасом".
'Пожертвувати Донбасом' заради миру: Жорін назвав єдиний варіант паузи у війні
Жорін висловився про припинення вогню / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/MaksymZhorin

Головне із заяви Жоріна:

  • Сюжети іноземних ЗМІ щодо "здавання територій Донбасу" створюють тло для тиску на Україну
  • З часом цього тиску ставатиме все більше
  • Війна стане на паузу на тому місці, де буде лінія бойового зіткнення

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розкритикував сюжети іноземних ЗМІ щодо "здавання територій Донбасу" в обмін на припинення вогню. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Підполковник опублікував уривок із сюжету одного з німецькомовних телеканалів, де кореспондент переповідає свою розмову з неназваною народною депутаткою України. Журналіст стверджує, що політикиня виступає за болісну відмову від Донбасу заради припинення вогню.

За словами Жоріна, подібні сюжети лише створюють тло для тиску на Україну.

"Оці всі сюжети іноземної преси з анонімними коментарями про "необхідність пожертвувати Донбасом" очевидно, покликані створити інформаційний фон готовності України віддати свої території. Чим далі, тим більше тиску з усіх сторін ми будемо бачити", - наголосив він.

На його думку, бойові дії призупиняться виключно на фактичній лінії бойового зіткнення.

"Реальність же така, що війна стане на паузу на тому місці, де буде лінія бойового зіткнення. Жодного іншого варіанту не бачу ані з політичної точки зору, ані з практичної, ані з ідеологічної", - додав Жорін.

Чи має Росія сили для продовження війни

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявляв, що сили росіяни вичерпуються, але твердих підстав для завершення війни у 2026 році – немає.

За його словами, в РФ відзначається падіння виробництва військової техніки. Якщо навіть у цій галузі падіння, то це говорить про дуже великі труднощі російської економіки.

"Росія зараз – це підстрелений ведмідь. Але скільки він зможе пробігти і прожити, точно не скаже ніхто. І я боюся робити такі прогнози. Але реально ситуація важка. Втім, не варто забувати, що Росія багато в чому блефує, кажучи про свою здатність вести війну ще довгий час", - підкреслив він.

Війна - останній новини України

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що США та Україна зацікавлені у закінченні війни. Водночас Росія відтерміновує підписання угоди і обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу.

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін цинічно заявив про готовність знову повернутися до обговорення російських ініціатив щодо так званої "справедливої" системи безпеки. На його думку, це нібито могло б сприяти врегулюванню того, що він називає "кризою" в Україні.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер говорив, що врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України зараз близьке "як ніколи". Він додав, що завершальні кроки для закінчення війни будуть найскладнішими, однак він "має гарне передчуття".

Про персону: Максим Жорін

Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

війна в Україні режим припинення вогню новини України переговори щодо Донбасу війна Росії та України Максим Жорін
