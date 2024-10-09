Повномасштабна громадянська війна в РФ: депутат Думи РФ б'є на сполох

Активність радикальних угруповань може посилити сепаратистські настрої, особливо в національних республіках, де вже існують збройні формування.

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Як заявили в Думі РФ, в Путіна зріє конфлікт в країні / Колаж: Главред, фото скрин, фото REUTER

Депутат Держдуми Євген Федоров висловив занепокоєння з приводу того, що в Росії можуть виникнути умови для громадянської війни та сепаратизму, які незабаром здатні охопити країну.

В інтерв'ю він зазначив, що в Росії формуються групи бойовиків-націоналістів, маючи на увазі такі організації, як "Російська громада" та "Північна людина", які стають все більш популярними і організовують напади на мігрантів та неслов'янських росіян.

На думку Федорова, активність цих радикальних угруповань може посилити сепаратистські настрої, особливо в національних республіках, де вже існують збройні формування, наприклад, "Ахмат", які можуть вступити в конфлікти з росіянами.

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Спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат" Спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат" (СЗШР "Ахмат") - спецпідрозділ у складі військ національної гвардії Росії (Росгвардії), дислокується в Чеченській Республіці. Спецзагін названо на честь першого президента Чеченської Республіки у складі Росії - Ахмата Кадирова. З моменту утворення СЗШР "Ахмат" очолює начальник служби безпеки і друг дитинства Рамзана Кадирова - Абузайд Вісмурадов. Джерело - Вікіпедія.

Він також вказав на загрозу ескалації напруженості між росіянами та жителями Татарстану, Якутії, Башкирії, Дагестану, Чечні, Інгушетії та Осетії, що може перерости у громадянську війну.

Федоров зауважив, що в країні багато представників інших національностей, таких як вірмени, азербайджанці, таджики, киргизи та узбеки, а соціальна напруга в суспільстві зростає.

Ситуація може ще більше погіршитися після повернення з фронту близько мільйона чоловіків з бойовим досвідом і психологічними проблемами, включаючи ПТСР, а також тисяч злочинців. Це може призвести до неконтрольованої ситуації, зокрема в Москві.

"І наслідки будуть дуже сумними", - пишуть у Мережі, коментуючи заяву російського депутата.

Війна з Росією - що відомо

Полковник Світан назвав основні завдання ЗСУ на зиму. Воїни повинні витримати останній натиск, а упродовж зимового періоду спробують виснажити армію РФ.

Окрім цього, Генштаб підтвердив удар по арсеналу РФ на Брянщині. Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для РФ.

До того ж ворог готується до ударів по Кримському мосту. Річ у тім, що росіяни охороняють Кримський міст усіма наявними засобами, зокрема, системами ППО, які щільно розташовані одна біля одної, а також ворог почав використовувати авіацію, щоб захистити міст ще з води.

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