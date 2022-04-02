"Повна катастрофа": у РФ призовники ухиляються від армії через страх війни в Україні

Полонені російські військові

Чим довше триває війна РФ в Україні, тим більше молодих росіян призовного віку все більше переживають через перспективи бути відправленими в бій.

"Я не вірю їм, коли вони кажуть, що не відправлять призовників у бій. Вони весь час брешуть", — сказав 22-річний Владислав, який закінчує навчання і побоюється, що йому загрожує призов відразу після випуску. Він попросив не називати його прізвище, побоюючись репресій, пише Associated Press.

Незважаючи на те, що президент Путін і його офіційні особи заявляють, що призовники не беруть участь в тому, що російська влада називає "спеціальною військовою операцією в Україні", схоже, що багато хто з них потрапили в полон в перші дні її проведення.

Мати одного з полонених розповіла, що впізнала на відео свого 20-річного сина - призовника, незважаючи на те, що він був показаний із зав'язаними очима.

"Я впізнав його по губах, по підборіддю. Знаєте, я б його по пальцях дізналася", — сказала жінка, яка з міркувань безпеки попросила назвати її тільки по імені-Любов. "Я годувала його грудьми. Я виростила його".

У Дмитра, 25-річного фахівця з інформаційних технологій, є відстрочка, яка повинна не допустити його до призову за станом здоров'я. Але він все ще нервує, як і багато інших, побоюючись, що влада може раптово відмовитися від деяких відстрочок, щоб підтримати армію.

"Я ненавиджу війну. Я вважаю, що це повна катастрофа", — сказав Дмитро, який також попросив не називати його прізвище, побоюючись репресій. "Я боюся, що уряд може змінити правила, і мені загрожує призов в армію. Вони також місяцями говорили, що не нападуть на Україну, так чому я повинен довіряти тому, що вони говорять про призов зараз?"

Олексій Табалов, юрист, який консультує призовників, каже, що медичні комісії у військкоматах часто приймають молодих людей, яких слід звільнити від служби через хворобу. Тепер, додав він, їхнє ставлення може стати ще жорсткішим.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.