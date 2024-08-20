Покровськ не по зубам: армія РФ загрузне в промзоні - експерт Селезньов

Військовий експерт Владислав Селезньов зробив свій прогноз стосовно ймовірної окупації Покровська.

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ЗСУ не дають окупантам підступитись до Покровська / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Навіть, якщо російські агресори і зможуть впритул наблизитися до міста Покровськ на Донеччині, вони загрузнуть у передмісті та промисловій зоні.

Таку думку сьогодні, 20 серпня, в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Дозволю собі зробити обережні прогнози. Найімовірніше, ворог зможе впритул наблизитися до Покровська, а упершись у передмістя та промзони, найімовірніше, у цих передмістях та промзонах загрузне. У нього вже зараз починає бракувати відповідних сил та засобів, ресурсів для того, щоб інтенсивно просуватися вперед. Темп його просування навіть на найуспішніших для нього ділянках становить до 300 метрів на добу. Не настільки масштабно, як йому того хотілося", — сказав він.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Військовий експерт попереджає, що Покровськ та інші населені пункти Донецької області, які підконтрольні Силам оборони України, очікують на масовані російські обстріли. Будуть застосуватися і керовані авіабомби.

"Я думаю, ворог готовий буквально на молекули розбирати наші населені пункти заради досягнення своєї мети. У принципі, таку тенденцію ми спостерігаємо вже досить довгий період часу. Фактично всі населені пункти, які в результаті цієї повномасштабної війни перейшли під контроль російської армії, перед цим російськими артилеристами й російськими льотчиками буквально були знищені до фундаменту. Тому тут ілюзій не слід плекати", — сказав Селезньов.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Військовий експерт Владислав Селезньов радить місцевим жителям прислухатися до закликів представників української влади виїжджати в більш безпечні райони.

"Вкрай складно знайти захист проти керованої авіабомби вагою 250 або, тим паче, 500 кілограмів, яка в точці прильоту руйнує все та вся в радіусі десятків метрів", — наголосив Селезньов.

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А тим часом армія РФ проривається у Донецькій та Луганській областях. Геолокаційні кадри від 18 та 19 серпня вказують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новоселівського (південний схід від Куп'янська) та на південний захід від Андріївки (на захід від Сватового), йдеться у звіті ISW.

На жаль, ситуація на Покровському напрямку погіршується. Наразі росіяни зосередилися на просуванні в бік траси Костянтинівка – Покровськ, каже військовий експерт Романенко.

Однак росіяни націлились на ще одне стратегічне місто. Ціллю російського наступу в Донецькій області залишається місто Покровськ та Мирноград. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ на цьому напрямку.

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