"Кремль їх не приховує": військовий експерт назвав найближчі цілі РФ у війні проти України

Військовий експерт назвав найближчі цілі РФ у війні проти України / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Ракетні удари по території України не припиняться, тому що Росія таким чином намагається підірвати нашу волю до перемоги, а також наші можливості воювати, знищуючи нафтові термінали і бази, Склади з озброєннями.

Такий прогноз в коментарі Главреду озвучив волонтер, блогер, генеральним директор компанії A. Drones, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов.

Експерт зазначив, що авіацію Росія вже не застосовує настільки активно, як на початку війни.

"Зараз російська авіація долітає за лінію фронту максимум на 50 км. Противник вже зміг переконатися, що його авіація недієздатна в умовах наших ППО. Найбільш небезпечні напрямки, де, найімовірніше, буде наступ, очевидні, Кремль їх не приховує. Йдеться про Донбас, про весь схід і південь України", — заявив Касьянов.

читайте такожОкупанти вдарили ракетами по Полтаві та КременчукуЗавдання мінімум Кремля - це Донбас, південь України, включаючи Маріуполь, всі можливості постачання води в Крим і сухопутний коридор до півострова, роз'яснив експерт.

"Завдання максимум - весь південний пояс аж до Придністров'я, включаючи Одесу, а також весь схід України, починаючи від Сум і закінчуючи Чорноморським узбережжям, тобто, по суті, вся Лівобережна Україна", - підсумував він.

Такої думки дотримується і радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, "афганізації" і тривалого, виснажливого для Росії конфлікту не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня і сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати і диктувати умови.

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