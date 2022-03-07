"Перемололи третину армії РФ": названо вражаюче число поранених і полонених окупантів

Полонені російські військові

Точний облік полонених російських окупантів в Україні зараз налагоджується, заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Можу сказати, що їх вже далеко за 1 тисячу. Їх кількість наближається до 2 тисяч", - говорить він в інтерв'ю НВ.

Геращенко розповів, що до полонених ставляться добре, розуміючи, що вони люди підневільні і далі їх будуть використовувати як обмінний фонд — для обміну на наших полонених, які потрапили до росіян.

Радник міністра внутрішніх справ уточнив, що станом на сьогодні в Україні загинуло вже більше 11 тисяч, а число поранених досягає 30 тисяч: "Завжди відношення 1:3. Фактично, ми перемололи тут третину російської армії. Вона втратила можливість робити серйозні наступальні операції під Києвом, під Харковом. Єдина зараз їхня надія - вони хочуть взяти Маріуполь. Але не вийде".

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через величезні втрати, які зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на 7 березня окупанти втратили близько 11 тисяч солдатів, 290 танків, 999 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем, 26 літаків, 68 вертольотів.