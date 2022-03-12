Відповідь за бомбардування: ЗСУ розбили окупантів на Чернігівщині, йде зачистка

ЗСУ розгромили ворога на Чернігівщині / Facebook/kommander.nord/

Оперативне командування Північ повідомило про звільнення від окупантів ще двох населених пунктів у Чернігівській області в суботу.

Як розповіли у Міноборони, також противнику завадили встановити понтонну переправу і стримали його наміри щодо просування в бік Києва.

"Як результат – маємо в трофеях техніки ворога більше 10-ти одиниць", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони повідомили, що окупанти продовжують наносити ракетно-бомбові удари по населених пунктах області, де проживає мирне населення.

/ Facebook/kommander.nord

"Інженерними підрозділами оперативного командування Північ сьогодні ліквідована одна така бомба, яка була скинута поруч з населеним пунктом. Завдяки вмілим діям наших саперів авіабомба ФАБ - 500 (500 кг у тротиловому еквіваленті) була знешкоджена", - повідомили у відомстві.

Як уточнили у Командуванні Північ, за минулу добу українським захисникам вдалося захопити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника.

/ Facebook/kommander.nord

"Частина москальської орди знищена, частина здалася в полон. Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах. Крім того, поблизу Чернігова "наші котики" знищили підрозділи орків, на озброєнні яких знаходилася зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову", - додали бійці ЗСУ.

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