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Ворога відкинули назад: ЗСУ звільняють від окупантів передмістя Чернігова

10 березня 2022, 18:52

На Поліському та Волинському напрямках ворога змусили відійти на невигідні йому рубежі.

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Українські військові / Макс Левін

Сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію Збройних сил Російської Федерації по всіх напрямках.

"Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні йому рубежі. На північному напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка. Захисники Києва стійко утримують рубежі, охороняють об'єкти критичної інфраструктури міста", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

За даними Генштабу, російські окупанти зупинені на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні і техніці.

"Загарбники зосередили зусилля на поширенні дезінформації та пропаганди за всіма наявними інформканалами. За допомогою кіберпідрозділів і федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України, створює і поширює фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов РФ, заклики до припинення вогню і складання зброї українськими військовими. Закликаємо довіряти тільки перевіреним джерелам і зберігати спокій", - зазначає Генштаб.

У повідомленні також підкреслюється, що незважаючи на особовий склад Збройних сил РФ, що знаходиться на території України, ізольований від об'єктивної інформації, відомості про реальний для Росії стан речей до них все ж надходять.

"Серед військовослужбовців ходять чутки про неспроможність міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення через дію санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів. У районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон", - повідомляє Генштаб.

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Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

viber
Чернігівська область війна Росії та України
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