Окупанти під обстрілом: зафіксовано обстріли та відключення електроенергії

Потужні вибухи пролунали на окупованій території в Мелітополі, Криму, на Донбасі, а також у Росії.

На окупованій території пролунали потужні вибухи

Що відомо:

На окупованій території пролунали потужні вибухи

У Мелітополі після вибухів зафіксували відключення електроенергії

На окупованій території прогриміли потужні вибухи. У росіян зафіксовані перебої зі світлом у Мелітополі. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Вкотре була уражена підстанція "Мелітополь". Після ураження виникла пожежа, сигнатури на карті FIRMS відповідають зоні ураження", - йдеться в повідомленні.

Вибухи в Криму

Вибухи також були зафіксовані в Криму. Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє про те, що в районі аеродрому "Гвардійське" було чутно щонайменше три вибухи. Також вибухи та стрілянина були в районі Мирного, Шкільного, Феодосії, Керчі та на півдні півострова. Там працювала російська ППО "Панцир" та зенітно-кулеметні установки.

Вибухи в РФ і на Донбасі

За даними Андрющенка, були удари по заводу "Енергія" в Єльці Липецької області РФ.

"Наслідки уточнюються, проте офіційні власті Липецька повідомляють про велику кількість поранених через "осколки". Знову ж таки — якби не обстрілювали міста, поранених би не було", — йдеться в повідомленні.

У Рибінському Донецької області було уражено місце дислокації окупантів, де вони приховували ППО. А в самому Донецьку прогриміли вибухи в районі Донецького аеропорту.

"Попередньо — влучання у місця зберігання та запуску "Шахедів". Наслідки уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Удари по військових цілях РФ мають посилюватися Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ та авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив, що Росія змушена посилювати систему протиповітряної оборони через збільшення кількості українських ударів по своїй території. "Насправді, останнім часом збільшилася кількість ударів по території Російської Федерації. І ці удари є позитивними, тому що вони мають наслідки для Росії. Перерізається логістика, наносяться удари по кораблях, які завозили вантаж з Ірану, комплектуючі для "Шахедів", – зазначив Храпчинський в ефірі Radio NV. За його словами, Україна повинна й надалі нарощувати власні можливості та розширювати арсенал озброєнь. Це необхідно для проведення більш ефективних, зокрема комбінованих атак по території Росії.

