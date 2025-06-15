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"Миротворець" з ракетами: Зеленський емоційно відреагував на удар по Кременчуку

Руслан Іваненко
15 червня 2025, 23:50
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Ворог застосував складну тактику комбінованих ракетних ударів, що ускладнило роботу української протиповітряної оборони.
'Миротворець' з ракетами: Зеленський емоційно відреагував на удар по Кременчуку
Зеленський заявив про російську атаку на Кременчук / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube

Про головне:

  • Зеленський назвав атаку "плювком" на міжнародні зусилля для зупинки війни
  • РФ відповіла після розмови Путіна з Трампом і закликів США не бити по РФ
  • Президент закликав світ не піддаватися російській брехні і діяти жорстко

Після звернень США щодо утримання від ударів по російських енергетичних об’єктах, Росія здійснила комбіновану атаку на українську енергетичну інфраструктуру в Полтавській області. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Сьогодні наші рятувальники боролись із наслідками російського удару по Полтавщині, по Кременчуку. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури — енергетичної інфраструктури", — сказав глава держави.

відео дня

За словами президента, для атаки було застосовано крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети, а також дрони типу "Шахед", що ускладнило роботу української ППО. Значну частину повітряних цілей вдалося збити. Постраждалих немає, проте зафіксовані пошкодження об’єктів енергетики.

Зеленський наголосив, що цей удар є прямою відповіддю на міжнародні зусилля зі стримування ескалації.

"Це — російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах", — додав він.

Президент також прокоментував спроби російського лідера позиціонувати себе як миротворця на міжнародній арені.

"Саме в цей момент глава Кремля намагається зобразити з себе посередника для Близького Сходу і хоч якось допомогти своїм спільникам у Тегерані", — зазначив Зеленський.

'Миротворець' з ракетами: Зеленський емоційно відреагував на удар по Кременчуку
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Завершуючи, він підкреслив, що Україна щодня втрачає людей і могла б завершити війну раніше, якби міжнародна спільнота діяла жорсткіше.

"Ця війна могла б давно закінчитися, якби світ реагував на РФ принципово і не купувався на російські маніпуляції та брехню", — резюмував глава держави.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 15 червня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши ракети та ударні дрони. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що за поточний місяць Росія випустила по Україні близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіабомб і 140 ракет різних типів.

Зазначається, що останнім часом Росія значно активізувала повітряні удари, використовуючи сотні дронів і ракет за ніч. Водночас змінилася і тактика, адже атаки стали більш концентрованими, а ударні безпілотники тепер летять на значній висоті, що ускладнює їхнє перехоплення. Про це повідомляє CNN.

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Що відомо про ракету "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.

Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

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