Нова Ізоляція: на Херсонщині рашисти жорстоко катують українців у в'язниці

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На окупованій частині Херсонської області російські окупанти утримують захоплених проукраїнських активістів у в'язниці, на зразок донецької Ізоляції.

У катівнях утримуються близько 137 українців, які незаконно утримуються путінськими військовими, розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

За даними обласної прокуратури, рашисти утримують у в'язниці чотирьох журналістів.

Уповноважена з прав людини підкреслила, що в незаконній херсонській в'язниці незгодних з окупаційним режимом піддають жорстоким тортурам.

"Такі дії російських загарбників на тимчасово окупованих територіях це військовий злочин, визначений статутом Міжнародного військового трибуналу і Римським статутом Міжнародного кримінального суду, і порушення норм Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни", – підкреслила омбудсмен.

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Як повідомлялося, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. За її словами, з кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку загарбників.