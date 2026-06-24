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Росія вимагає відкрити другий фронт: як Путін шантажує Лукашенка — WSJ

Анна Ярославська
24 червня 2026, 09:31
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У Москві є чимало важелів впливу на Лукашенка, і головний із них — гроші.
Лукашенко, Путін, дрони
Російський наступ на Донбасі загальмувався, Путін шукає нову точку ескалації / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Кремль вимагає від Мінська відкрити новий фронт проти України
  • Територія Білорусі потрібна РФ для масштабних атак безпілотниками
  • Москва шантажує Лукашенка припиненням фінансової допомоги

З початку 2026 року Кремль посилив тиск на диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, вимагаючи надати територію країни для відкриття нового фронту проти України. Зокрема, у РФ розглядають можливість використання сусідньої держави для масованих атак дронами та гібридних операцій проти країн НАТО.

Як пише The Wall Street Journal, Кремль розглядає небезпечну ескалацію через уповільнення російського наступу на Донбасі, тому голові РФ Володимиру Путіну потрібні нові точки напруги.

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За даними офіційних осіб США та Європи, у Кремля є конкретні цілі. Зокрема, територія Білорусі необхідна для:

  • постійних запусків дронів по українських об’єктах;
  • розширення лінії фронту в бік західних областей України;
  • відволікання резервів ЗСУ від критичних ділянок на сході.

Крім того, Білорусь може використовуватися для провокацій проти сусідніх країн Альянсу, щоб підірвати підтримку України та перевірити реакцію НАТО.

Видання нагадує, що минулого року російські дрони вже фіксувалися в повітряному просторі Польщі, а надалі такі інциденти можуть набути регулярного характеру.

Як Кремль шантажує Лукашенка

Кремль має у своєму розпорядженні низку інструментів впливу на білоруську владу, серед яких ключову роль відіграє фінансова залежність Мінська від Москви.

Колишні представники розвідувальних структур стверджують, що Росія активно використовує економічні важелі для посилення тиску на режим Лукашенка.

Значну частину контактів із білоруським керівництвом від імені Кремля здійснює посол РФ у Білорусі Борис Гризлов — він підтримує прямий зв’язок із Лукашенком.

Як зазначають джерела, одним із головних аргументів Москви є загроза припинення фінансової підтримки, від якої білоруська влада значною мірою залежить для збереження економічної та політичної стабільності.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред ​

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Олександр Лукашенко не припинить роботу російських ретрансляторів на території Білорусі, які допомагають керувати ударами дронів по Україні, це зроблять українські військові.

"Я думаю, що йому тижня буде достатньо, щоб це зробити. Чому я кажу "тижня"? Тому що зараз щодня через це гинуть наші мирні жителі, поранені діти. Якщо він цього не зробить, зробимо ми", — сказав глава держави.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму недавньому виступі наголосив на відсутності наміру відправляти білоруську армію на війну проти України. Пресслужба білоруського диктатора повідомила, що офіційна позиція полягає у прагненні до миру та непричетності до бойових дій.

Раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського.

Путін може піти на зміну влади в Білорусі: думка експерта

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський заявив, що Кремль у різні періоди намагався налагоджувати контакти з представниками білоруської опозиції, розглядаючи різні сценарії впливу на ситуацію в Білорусі.

В інтерв’ю Главреду експерт нагадав, що у 2020 році Росія, за його словами, прагнула підтримувати зв’язки з низкою білоруських опозиційних діячів. На думку Преображенського, це могло використовуватися як інструмент тиску на білоруського лідера Олександра Лукашенка, хоча не можна виключати й інші варіанти, вигідні для Кремля.

Експерт вважає, що для Путіна збереження Лукашенка при владі залишається гарантією того, що Білорусь не змінить свій зовнішньополітичний курс.

"Якщо в нинішній ситуації Путін відчуватиме, що в нього не залишилося інших рішень, окрім як мобілізувати білоруську армію й змусити білорусів воювати разом із росіянами — таким чином, наприклад, розв‘язувати проблему кадрового голоду та нестачі боєприпасів, — і якщо він вважатиме, що має ресурси, щоб усунути Лукашенка і хоча б якийсь час потім утримувати контроль над Білоруссю, я думаю, він легко це зробить. Тому що він одержимий надціллю знищення України, і його абсолютно не цікавить, що буде потім", — зазначив він.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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