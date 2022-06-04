Не дають провести "референдум на Херсонщині": ЗСУ контратакували рашистів на двох напрямках

ЗСУ успішно відганяють ворога на двох напрямках / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

На півночі Херсона та на Миколаївському напрямку бійці ЗСУ здійснили успішні контратаки, - навіть невеликі перемоги військових дають надію на якнайшвидше звільнення регіону від окупантів.

"Опір завжди агресивний, але завжди не прийнятний до окупантів. Які б нам не розповідали речі, Херсонщина - це Україна, херсонці - це українці. Херсон - це місто герой, як зазначив президент, а херсонці й дійсно поводяться, як герої", - повідомив в ефірі телемарафону голова обласної ради Олександр Самойленко.

За його словами, жителі Херсонщини чекають на прихід ЗСУ та української влади.

Чиновник додав, що завдяки патріотично налаштованим жителям регіону окупанти не мають можливості провести "референдум" щодо створення так званої "ХНР" або приєднання області до анексованого Криму.

"Вже сьогодні, наскільки мені відомо, три або чотири рази вони планували проведення референдумів, робили речі якісь, щоб хоч якось вплинути на волевиявлення людей. В першу чергу це те, що вже четверту добу, і не вперше, відсутній мобільний зв'язок на всій території області", – розповів Самойленко.

Звільнення Херсона

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив: звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та ж тактика, що і при деокупації Київської області.

Генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової російської агресії, розповів, що бійцям ВСУ під силу звільнити від окупантів Херсон і селище Снігурівка в Миколаївській області-але процес цей буде дуже непростий. Генерал каже, що на вищевказаних ділянках було втрачено оперативно-тактичний час, що і дозволило росіянам зайти на них і окопатися.

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