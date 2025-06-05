РФ запустила чотири КАБи по центру Херсона: постраждали двоє людей

Сьогодні росіяни вкотре атакували Херсон з авіації. На місці розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА.

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Через удар КАБу по Херсону зазнала руйнувань будівля ОВА / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

РФ скинула КАБи на центр Херсона

Зруйновано під'їзд багатоповерхівки

Постраждали двоє людей

Вранці 5 червня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по Херсону. Упродовж усього п'ятнадцяти хвилин по центру міста прилетіли чотири російські КАБи.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що під ворожий удар потрапила будівля обласної адміністрації, яку росіяни неодноразово атакували і до цього.

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Також зруйновано під'їзд багатоповерхівки, в навколишніх будинках вибито вікна та розрубано фасади.

Дивіться відео - РФ скинула КАБ на Херсонську ОВА:

"На місці розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА. Пріоритет - допомога постраждалим і ліквідація наслідків атаки", - повідомив Прокудін.

Наразі відомо про двох постраждалих чоловіків, яким 74 і 68 років. Вони перебувають під наглядом лікарів.

У центрі Херсона пошкоджено будинки / скріншот

Центр Херсона після російської атаки / скріншот

Окрім цього, завдяки рятувальникам вдалося визволити із заблокованого підвального приміщення чотирьох людей. Медична допомога їм не знадобилася.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вночі 5 червня низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.

У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) та її однорічний син.

Під час дронової атаки рятувальники разом із пожежно-рятувальною командою перебували на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

У Харкові на двох локаціях ворог вдарив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовано, серед них - 4 дітей.

У ніч на 4 червня в Харкові також прогриміла серія вибухів. Для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 "Шахедів" і дві ракети, тип яких встановлюється.

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. Унаслідок атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.

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