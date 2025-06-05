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Росіяни вбили дитину та її сім'ю: Зеленський прокоментував нічний удар РФ

Анна Косик
5 червня 2025, 11:13
82
Президент вимагає реакції міжнародної спільноти на продовження Росією терору України.
Зеленский, последствия атаки 5 июня
Зеленський розповів про трагічні наслідки сьогоднішньої атаки / Колаж: Главред, фото: ДСНС Чернігівщини, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

  • На Чернігівщині ворожі дрони вбили сім'ю рятувальника
  • Україну атакували вночі більше 100 дронів
  • Україна очікує від партнерів посилення тиску на РФ

У ніч на 5 червня країна-агресорка Росія атакувала дронами та балістикою Україну. Зокрема ворог вдарив по Прилуках, що у Чернігівській області, шістьма ударними безпілотниками.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. За його даними, у місті є поранені та загиблі. Серед них сім'я рятувальника, який прибув до власного дому, щоб ліквідовувати наслідки атаки.

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"Виявилося, що саме в його дім влучив "шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни. Мої співчуття всім рідним та близьким", - написав президент.

Росіяни вбили дитину та її сім'ю: Зеленський прокоментував нічний удар РФ
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Всього за цю ніч росіяни випустили по Україні одну балістичну ракету на 103 дрони, які атакували 7 областей: Донецьку, Харківську, Одеську, Сумську, Чернігівську, Дніпропетровську та Херсонську.

За словами Зеленського, такими атаками РФ намагається виторгувати для себе час, щоб і далі вбивати українців, адже не відчуває достатньо сильного осуду з боку міжнародної спільноти.

"Це черговий масований удар терористів – російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини. Сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі. Потрібно тиснути на Москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію", - додав він.

  • Атака на Прилуки
    Атака на Прилуки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Прилуки
    Атака на Прилуки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Прилуки
    Атака на Прилуки Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Україну 5 червня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на четвер, 5 червня, армія РФ завдала ракетного удару по Слобідському району Харкова, а також атакувала житлові багатоповерхівки дронами, внаслідок чого є поранені.

Згодом стало відомо, що у Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) та її однорічний син. Під час дронової атаки рятувальники разом із пожежно-рятувальною командою перебували на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

Також наразі є інформація про шістьох поранених, внаслідок атаки на Чернігівщину цієї ночі - їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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Володимир Зеленський Чернігівська область Прилуки новини України атака дронів
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