Знайдемо кожну сволоту, котра стріляла по наших містах - Зеленський

Зеленський відреагував на вбивство сім'ї в Ірпені / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський розповів про трагічну загибель цілої родини від рук окупантів в Ірпені. І пообіцяв знайти кожну сволоту, яка стріляла по наших містах і людям.

"В Ірпені була вбита сім'я. Чоловіка, дружину і двох дітей. Прямо на дорозі, як в тирі. Коли вони намагалися просто вийти з міста. Щоб врятуватися. Цілу сім'ю. Скільки таких сімей в Україні загинуло? Ми не пробачимо! Ми не забудемо!"- повідомив президент у вечірньому зверненні.

Він пообіцяв знайти кожного, хто скоїв звірства і стріляв по українських містах і людям.

"Ми покараємо кожного, хто скоював звірства на цій війні. На нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах. За нашим людям. Яка бомбила нашу землю. Яка запускала ракети, яка давала наказ і натискала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі. Крім могили", - пообіцяв Зеленський.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" та " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.