Агресор РФ не припиняє безпідставно звинувачувати Захід у нібито участі у військовій операції України на території Курської області.

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Росіянам примарилась американська ПВК в Курській області / Колаж: Главред, фото: pixabay, United States Army, скрін з DeepState

20 серпня Міністерство закордонних справ країни-агресора Росії викликало тимчасову повірену у справах США Стефані Голмс. Причиною цього є нібито участь "американської приватної військової компанії" у бойових діях на території РФ.

Як йдеться у заяві МЗС, РФ не задоволена свідченнями участі американської ПВК на боці ЗСУ під час їхнього вторгнення на територію Російської Федерації. Однак прямих доказів представники російського відомства не надали, тож вважати їхню заяву достовірною не можна.

Окрім цього вони висловили протест через провокаційні дії американських репортерів, які нібито незаконно проникли в Курську область для пропагандистського висвітлення злочинів київського режиму.

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Російське міністерство зазначило, що в РФ вже готуються притягнути до відповідальності усіх причетних до, на їх думку злочинів, американських громадян.

Що таке МЗС Росії? Міністерство закордонних справ Російської Федерації (МЗС Росії) — федеральний орган виконавчої влади Російської Федерації, що здійснює державне управління в області стосунків Російської Федерації з іноземними державами і міжнародними організаціями. Підвідомчий Президентові з питань, закріплених за ним Конституцією, або відповідно до законодавчих актів Російської Федерації. Очолюється міністром закордонних справ; з 2004 — Сергій Вікторович Лавров, пише Вікіпедія.

Заяви МЗС Росії в контексті війни в Україні

Нагадаємо, що російське міністерство закордонних справ нерідко вдається до брехні, маніпуляцій та перекручування інформації. Зокрема нещодавно там заявили, що Росія не може вести перемовини з Україною після "вторгнення" ЗСУ до Курської області.. Формула Зеленського - ультиматум Кремлю, мирний процес у рамках механізму для Москви, мовляв, неприйнятний.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ різко відреагували на інформацію в статті Washington Post про те, що операція ЗСУ в Курській області нібито зірвала таємні переговори щодо часткового припинення вогню та звинуватили Україну нібито в загрозі безпеці Запорізької та Курської АЕС.

Раніше представник МЗС РФ Марія Захарова "кидалася" своїми гучними заявами в сторону України і спробувала звинуватити її в "ядерному терорі", попри те, що цим постійно займалася Росія.

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