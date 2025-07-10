Бред Пітт хоче роздобути особисті повідомлення Анджеліни Джолі: навіщо йому це треба

Голлівудські актори розлучилися кілька років тому.

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Анджеліна Джолі, Бред Пітт / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Чого хоче домогтися Бред Пітт

Що йому потрібно від Анджеліни Джолі

Бред Пітт подав клопотання про надання доступу до особистого листування своєї колишньої дружини Анджеліни Джолі напередодні судового процесу над колишньою парою у справі французької виноробні Château Miraval.

Згідно з юридичними документами, отриманими Page Six, актор просить суд зобов'язати Олексія Олійника зі Stoli Group розкрити його листування з актрисою з "Tomb Raider" і дати свідчення під присягою.

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У документах, поданих у червні, Пітт стверджує, що він "намагався зустрітися і обговорити" з Олійником це юридичне питання, але поки що не домігся жодного прогресу.

Анджеліна Джолі, Бред Пітт / ua.depositphotos.com

Пітт стверджує, що Олійник, уродженець Швейцарії, "відмовився" підкорятися вимогам судової процедури, заснованої на швейцарському "праві, згідно з яким іноземні громадяни не можуть приїжджати до Каліфорнії для дачі свідчень".

Адвокати актора стверджують, що судова практика, на яку посилається Олійник, "не може бути застосована" в даному випадку, оскільки Пітт просить про "дистанційний допит у країні проживання Олійника".

50-річна Джолі та 61-річний Пітт придбали виноробню разом під час своїх стосунків.

Після того, як колишнє подружжя розлучилося, зірка "Малефісенти" продала свою частку, що, за словами Пітта, було "мстивою" спробою помститися йому під час їхнього важкого розлучення.

Анджеліна Джолі, Бред Пітт / ua.depositphotos.com

Пітт виступив проти продажу і подав до суду на свою тепер уже колишню дружину з цього питання у 2022 році.

У заяві від 30 червня Пітт стверджує, що Олійник "діяв за вказівкою свого начальника, глави Stoli Юрія Шефлера", виступаючи "ключовим оперативником" під час купівлі, що робить його "безсумнівно одним із найважливіших свідків у цій справі".

Суддя ще не виніс рішення з цього питання.

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