Україну заллє дощами, здійметься вітер: синоптик попередила про зміну погоди

Ви дізнаєтеся:
- В яких областях України дощитиме
- Наскільки знизиться температура повітря в Києві
- Коли в Україну повернеться спека
Погода в Україні завтра, 28 липня, зміниться через холодний атмосферний фронт, який вже на підході до західних областей. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
У найближчу ніч та у вівторок вранці прогнозують грозові дощі на заході, півночі, у центрі та у південній частині України. На сході буде сухо. Вдень дощі змістяться у східному напрямку, тому очікуються на Лівобережжі.
"Особливість завтрашнього дня - сильний північно-західний вітер", - попередила українців Діденко.
Температура повітря за холодним фронтом буде невисока, вдень +20+24 градуси, на півдні та південному сході +25+28 градусів.
Погода в Києві 28 липня
У столиці у вівторок вночі та вранці очікується дощ з грозою. Вдень опади в Києві малоймовірні. Температура повітря знизиться до +22 градусів.
Синоптик також спрогнозувала, що спека повернеться в Київ та усі області України, але вже на початку серпня.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 29 липня під впливом східної периферії антициклону, в Україні прогнозується суха погода, без опадів. Лише вдень на крайній півночі можливі короткочасні грозові дощі.
Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються скачки температури повітря: 28-29 липня буде свіжо, але початок серпня надасть перевагу класиці - спекотній погоді.
Напередодні стало відомо, що за попередніми прогностичними оцінками, до кінця липня в Україні збережеться нестійка погода з локальними короткочасними дощами та без спекотних градусів.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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