Україну заллє дощами, здійметься вітер: синоптик попередила про зміну погоди

Діденко спрогнозувала, наскільки знизиться температура повітря в Україні.

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Прогноз погоди в Україні 28 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

В яких областях України дощитиме

Наскільки знизиться температура повітря в Києві

Коли в Україну повернеться спека

Погода в Україні завтра, 28 липня, зміниться через холодний атмосферний фронт, який вже на підході до західних областей. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

У найближчу ніч та у вівторок вранці прогнозують грозові дощі на заході, півночі, у центрі та у південній частині України. На сході буде сухо. Вдень дощі змістяться у східному напрямку, тому очікуються на Лівобережжі.

відео дня

Синоптична карта / фото: t.me/PohodaNatalka

"Особливість завтрашнього дня - сильний північно-західний вітер", - попередила українців Діденко.

Температура повітря за холодним фронтом буде невисока, вдень +20+24 градуси, на півдні та південному сході +25+28 градусів.

Погода в Україні 28 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 28 липня

У столиці у вівторок вночі та вранці очікується дощ з грозою. Вдень опади в Києві малоймовірні. Температура повітря знизиться до +22 градусів.

Погода в Києві 28 липня / фото: скріншот з meteoprog

Синоптик також спрогнозувала, що спека повернеться в Київ та усі області України, але вже на початку серпня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 29 липня під впливом східної периферії антициклону, в Україні прогнозується суха погода, без опадів. Лише вдень на крайній півночі можливі короткочасні грозові дощі.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються скачки температури повітря: 28-29 липня буде свіжо, але початок серпня надасть перевагу класиці - спекотній погоді.

Напередодні стало відомо, що за попередніми прогностичними оцінками, до кінця липня в Україні збережеться нестійка погода з локальними короткочасними дощами та без спекотних градусів.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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