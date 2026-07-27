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Проти України можуть відкрити новий фронт: Зеленський назвав країну

Анна Косик
27 липня 2026, 08:43
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Україна сподівається, що країна-союзник Росії не посилить атаки.
Проти України можуть відкрити новий фронт: Зеленський назвав країну
Україна сподівається, що ескалації з боку союзників РФ не буде / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 37 ОБрМП

Що сказав Зеленський:

  • Іран фактично атакував Україну з початку повномасштабної війни
  • Україна не прагне відкриття нового фронту, але має бути готова до всього
  • Іранці і північнокорейці можуть посилити атаки проти України

Україна у ніч на 25 липня атакувала іранське судно в Каспійському морі, що обурило МЗС Ірану. Там назвали цей удар "нелогічною та ворожою політикою "українського режиму" щодо Ісламської Республіки Іран, яка ніколи не втручалася у конфлікт між Росією та Україною".

В інтерв'ю Sky News президента України Володимира Зеленського спитали, чи не боїться він атак з боку Ірану після цього удару. Глава держави заявив, що Іран вже фактично атакував Україну.

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За словами президента, це сталося ще на початку повномасштабної війни, коли Іран передав країні-агресорці Росії дрони і ліцензії на їх виробництво.

"Іран уже в перший рік війни відкрив нову сторінку: передав Росії нову технологію. Це були дрони Shahed. У перший рік війни вони передали тисячі цих дронів. Потім вони передали ліцензії. Що вони зробили? Вони атакували нас? Думаю, так. Отже, вони вже це зробили", - наголосив Зеленський.

Проти України можуть відкрити новий фронт: Зеленський назвав країну
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Україна запобігатиме відкриттю нового фронту

Президент зауважив, що Україна має діяти обережно і робитиме все можливе, щоб не відкрити новий фронт у війні. Але при цьому важливо чесно оцінювати ситуацію.

"Іранці та північнокорейці вже атакували нас. Так, я сподіваюся, що вони не посилять ці атаки, але ми маємо бути готовими до всього", - сказав він.

Зеленський переконаний, що довіряти Ірану чи Північній Кореї Україна не може. Бо з української сторони жодної ескалації не було тоді, коли Іран почав постачати зброю РФ.

Іран не вперше погрожує Україні

Главред писав, що у березні 2026 року глава держави Володимир Зеленський вже заявляв, що Іран погрожував йому та Україні ударами через допомогу країнам Перської затоки.

Але такі повідомлення не були новими для України, тому вони не викликали страху. Схожі сигнали від інших країн надходять уже понад 10 років, тобто з початку війни.

Удар по іранському судну - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. Внаслідок атаки відомо про ураження трьох суден, два з яких безспосередньо пов'язані із постачанням зброї з Ірану та нафтовидобувну платформу родовища "Філановського" в акваторії Каспійського моря.

Після цього міністерство закордонних справ Ірану виступило із засудженням українського удару по судну в акваторії Каспійського моря. В іранському зовнішньополітичному відомстві стверджували, що йдеться про цивільне комерційне судно, та наголосили, що Тегеран залишає за собою право на "відповідні дії" задля захисту власної безпеки та національних інтересів.

Згодом також сам міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито нападі на іранське торгове судно, в результаті якого загинув моряк.

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Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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