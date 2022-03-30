На Донбасі ЗСУ "перемололи" 200 рашистів, знищили 40 бронемашин РФ

У районі відповідальності оперативно-тактичного групування Схід українські воїни відбили 3 атаки ворога.
У середу в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування Схід українські військові відбили 3 атаки ворога, знищили 46 одиниць техніки.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного групування Схід російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 30 березня, українські воїни відбили 3 атаки ворога", - йдеться в повідомленні на каналі Міністерства оборони України в Telegram.
В результаті боїв було знищено до 200 осіб особового складу, 7 танків, 2 бронетранспортери, 11 бойових машин піхоти, 1 бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, мінометів, 4 реактивних системи залпового вогню, 9 артилерійських танків, 1 безпілотний літальний апарат.
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Раніше повідомлялося, що ЗС РФ продовжували хаотично обстрілювати райони Харкова.
За деякими напрямками Збройні Сили України тіснять противника, а Ізюм залишається найкритичнішою точкою.
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