На Дніпропетровщині ворог атакував дронами рятувальників, що гасили пожежу

На Нікопольщині 13 липня російські дрони вдарили по рятувальниках, коотрі ліквідовували пожежу.

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Дрони атакували рятувальників / колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Росіяни продовжують підло та зухвало атаквати Україну не лише артилерією та ракетами, але і дронами. 13 липня російські дрони вдарили по рятувальниках на Нікопольщині, котрі виїхали на гасіння пожежі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Внаслідок цієї атаки ушкоджень зазнав один із рятувальників, також було пошкоджено пожежний автомобіль.

"Вдень сталася пожежа сухої трави, яка виникла у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь. Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальникам", – йдеться в повідомленні ДСНС. відео дня

Атаки ЗСУ по росіянах

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму прогримів вибух і спалахнула пожежа на газорозподільній мережі поблизу Алушти. Про це повыдомляли у мережі місцеві жителі.

Також раніше стало відомо, що для звільнення тимчасово окупованого країною-агресором РФ Криму необхідно знищити Керченський (Кримський) міст, оскільки він - ключовий логістичний об'єкт ворога. Таку думку висловив віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Раніше стало відомо, що 2 липня у російських окупантів на території захопленого Криму сталась жорстка пожежа.

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